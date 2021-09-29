По делу о преступном сообществе для продажи и покупки НДС в Петербурге задержаны «кениец» и его жена

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, следствие в ближайшее время планирует попросить об их аресте. При этом ни один из примерно 15 бизнесменов, к которым ранее пришли с обысками по делу, не задержан. Собеседники нашего издания уточняют, что они дали нужные следствию показания.

Ранее «Фонтанка» писала, что Сидоров являлся бывшим оперативником налогового блока ГУ МВД, ликвидированного еще в 2010 году. Он уже был под следствием по делу об экономическом мошенничестве, но дело прекратили на стадии судебных слушаний из-за «отсутствия события преступления». Прозвище «кениец» в среде петербургских силовиков и предпринимателей Сидоров получил из-за того, что тогда при ознакомлении с материалами дела он потребовал переводчика с суахили. Ему отказали, поскольку на восточном факультете СПбГУ не смогли найти переводчика с нужными знаниями. Сейчас суахили включен в официальную программу кафедры африканистики, так что шансы Сидорова ознакомиться с делом на этом языке резко выросли.

