ФСБ и полиция Петербурга проводят 50 обысков. Дело возбуждено по преступному сообществу

По информации «Фонтанки», с утра 29 сентября сотрудники Службы экономической безопасности Управления ФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД начали проведение около 50 обысков в квартирах и офисах петербургских бизнесменов. Все неприятные посещения коммерсантов связаны с ранее возбужденными 10 уголовными делами по статье 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов», которые объединены в одно, причем по статье 210 УК — «Организация преступного сообщества». Что касается схемы, которая после доставления подозреваемых будет им вменяться, то она заслуживает внимания. Это, как ни странно, продажа и покупка НДС (большинство же реализаций по поводу налога на добавочную стоимость ранее были связаны с его незаконным возмещением).

По данным «Фонтанки», в материалах дела исследуется, как группа петербургских бизнесменов несколько лет назад аккумулировала у себя на фирмах несуществующий НДС и не стала его предъявлять к выплате (иначе просто вызвала бы на себя налоговую проверку). Таким образом они зафиксировали у себя переплату налога. После чего, по версии следствия, бизнесмены выкинули на рынок предложение, а десятки городских компаний его приняли. Суть же заключалась в том, что одни выписывали «нарисованные» счет-фактуры, например на выполнение работ на 100 млн при 20 млн НДС, а фигуранты не платили НДС, а вычитали его из уже якобы переплаченного. Цена услуги составляла 1,5 % от суммы НДС.



Так, по клиентам возбудили дела по неуплате налогов, а по организаторам — преступное сообщество. Насколько известно «Фонтанке», в сообщество включено под десять человек, а главным в иерархии назван бывший сотрудник Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД по Петербургу (это подразделение расформировано еще в 2010 году).

