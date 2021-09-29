Серия обысков в Петербурге довела до «кенийца». Он не из Африки, но поклонник суахили

По информации нашего издания, в Петербурге задержан 46-летний предприниматель Максим Сидоров. По версии Следственного комитета, он является организатором интересного алгоритма продажи и покупки виртуального НДС, о котором «Фонтанка» только что сообщила в новости о 50 обысках по делу о новом преступном сообществе.
По данным нашего издания, в прошлом он был оперативником Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД, которое расформировано еще в 2010 году при начальнике главка Владиславе Пиотровском. Также он не только опытный, но и битый — в отношении него уже возбуждалось уголовное дело об экономическом мошенничестве, но было прекращено на стадии судебных слушаний (из-за отсутствия события преступления). Веселое же не в этом.
В определенной среде силовиков и петербургских предпринимателей он известен как «кениец». Столь необычное второе имя к нему прикрепилось давно, когда при ознакомлении с материалами уголовного дела в отношении него товарищ Сидоров заявил, что неожиданно разучился русскому языку и поэтому выучил африканский язык суахили. Раз так вышло, то он требует перевести все протоколы и постановления именно на суахили. Тогда ему отказали, формально сославшись на то, что на Восточном факультете СПбГУ следователь не смог найти лингвиста, обладающего знаниями нужного кенийского диалекта.
Всё же 29 сентября шансы Следственного комитета при беседе с Максимом возрастают. Сегодня на кафедре африканистики Восточного факультета, кроме амхарского, бамана, хауса, геэз, кимбунду, йоруба, зулу, в официальную программу включен и суахили.