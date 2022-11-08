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    СК заехал посмотреть в гаражи, как разливают «элитный» алкоголь для барной мафии на Рубинштейна

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    Сотрудники СК обследовали цех, оборудованный в гаражах Калининского района, для смешивания и розлива контрафактного алкоголя для десятка баров в центре Петербурга.

    В небольшой комнате с полом и стенами из кафеля проводящие обыск нашли металлические чаны для смешивания компонентов, а также многочисленные канистры с составляющими и уже с готовым «продуктом».

    Он попадал в бары на улице Рубинштейна, про которые не раз писала «Фонтанка»: «Трудовые будни», Whitepoint, Noir, Nau, RS20, «Провокатор», Vicecity, «Фартук», «Перестройка», а также дискобар Vicecity на Думской. Владельцы заведений, как рассказал «Фонтанке» их адвокат, задержаны.

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    На гаражи в Калининском районе на улице Руставели сотрудники полиции вышли в рамках расследования серии мошенничеств, совершенных с помощью алкоголя и прекрасных дам, в заведениях на самой разгульной улице города. Всего было проведено порядка 50 обысков, как в самих барах, так и по местам жительства сотрудников.

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