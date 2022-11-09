Топ-участник петербургской «барной мафии» встретит Новый год в изоляторе

Октябрьский районный суд Петербурга не отпустил домой совладельца Bar Group Николая Абросимова. По версии следствия, он возглавлял не только ресторанную группу, но и преступное сообщество.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 9 ноября, Абросимов арестован на два месяца. Он просил более мягкую меру пресечения, но суд согласился со следователем и определил предполагаемого организатора преступного сообщества в изолятор до 7 января.

Туда же отправится второй хозяин Bar Group Дмитрий Куценко. По версии следствия, оба фигуранта организовали мошенническую схему по выкачиванию денег из подвыпивших посетителей баров. Поднимали градус и отвлекали клиентов от математики промомодели. Ими, по версии следствия, руководила Анна Мясникова.