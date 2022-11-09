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    Топ-участник петербургской «барной мафии» встретит Новый год в изоляторе

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    Октябрьский районный суд Петербурга не отпустил домой совладельца Bar Group Николая Абросимова. По версии следствия, он возглавлял не только ресторанную группу, но и преступное сообщество.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 9 ноября, Абросимов арестован на два месяца. Он просил более мягкую меру пресечения, но суд согласился со следователем и определил предполагаемого организатора преступного сообщества в изолятор до 7 января.

    Туда же отправится второй хозяин Bar Group Дмитрий Куценко. По версии следствия, оба фигуранта организовали мошенническую схему по выкачиванию денег из подвыпивших посетителей баров. Поднимали градус и отвлекали клиентов от математики промомодели. Ими, по версии следствия, руководила Анна Мясникова.

    Она по ходатайству СК также арестована до 7 января.

    «Фонтанка» писала, что оперативники угрозыска выявили подпольный цех в Калининском районе, где производили и разливали продукцию, которая впоследствии преподносилась в ряде баров как элитный алкоголь. Силовики изъяли около 600 литров «палёнки», а также специальные отдушки и эссенции.

    Уголовные дела возбудили по заявлениям 11 потерпевших, которые обратились за помощью в полицию. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей.

    Мы также сообщали о схеме, которую проворачивали преступники. Всего было задействовано девять заведений в центре города.

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