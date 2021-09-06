Башня Городской думы откроется 9 сентября для посещения новой экспозицией. После того как помещения были переданы центру музыкальной культуры «Чайковский», в них сделали ремонт (который обошелся городу, по словам директора центра Виктора Воротникова, в 5 миллионов рублей) и подготовили фотовыставку «Петербург Чайковского».



Теперь стены винтовой лестницы из 233 ступенек, ведущей к облакам над Невским проспектом, украшают виды зданий, связанных с жизнью композитора: от Николаевского (Московского) вокзала, куда он прибыл впервые в 1848 году, и Императорского училища правоведения на Фонтанке, где получил аттестат, до ресторана Лейнера (все тот же «Вольф и Беранже», откуда Пушкин уехал на дуэль), где, по одной из версий, Чайковский выпил стакан сырой воды, а через несколько дней умер от холеры. Внезапная и потому слегка пугающая встреча: в одном из окон лестницы посетителей встречает бюст дирижера Станислава Горковенко — это проект памятника, подготовленного для установки на могиле дирижера, ушедшего в 2018 году (Горковенко возглавлял Губернаторский симфонический оркестр, вошедший в состав центра «Чайковский»).

