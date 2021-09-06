Башня Городской думы откроется 9 сентября для посещения новой экспозицией. После того как помещения были переданы центру музыкальной культуры «Чайковский», в них сделали ремонт (который обошелся городу, по словам директора центра Виктора Воротникова, в 5 миллионов рублей) и подготовили фотовыставку «Петербург Чайковского».
Теперь стены винтовой лестницы из 233 ступенек, ведущей к облакам над Невским проспектом, украшают виды зданий, связанных с жизнью композитора: от Николаевского (Московского) вокзала, куда он прибыл впервые в 1848 году, и Императорского училища правоведения на Фонтанке, где получил аттестат, до ресторана Лейнера (все тот же «Вольф и Беранже», откуда Пушкин уехал на дуэль), где, по одной из версий, Чайковский выпил стакан сырой воды, а через несколько дней умер от холеры. Внезапная и потому слегка пугающая встреча: в одном из окон лестницы посетителей встречает бюст дирижера Станислава Горковенко — это проект памятника, подготовленного для установки на могиле дирижера, ушедшего в 2018 году (Горковенко возглавлял Губернаторский симфонический оркестр, вошедший в состав центра «Чайковский»).
Поднимаясь выше по лестнице, посетители попадают к часовому механизму, который недавно прошел ремонт.
автор видео Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Но самая неожиданная и ностальгическая выставка — на той площадке, которая посвящена переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург, состоявшемуся ровно 30 лет назад — 6 сентября 1991 года. На стенах представлены плакаты, изображающие проект решения Ленинградского городского совета народных депутатов о возвращении Ленинграду первоначального названия, указ президиума Верховного совета РСФСР, опросный лист для голосования 12 июня 1991 года и фотографии людей с плакатами «Петербург — наше национальное достояние», «Меняю: город дьявола Ленина на город святого Петра», «Очистим карту России от имен преступников!» и, наконец, «Петербургу — центру европейской культуры — да, Ленинграду — военно-промышленному центру — нет!».
Подниматься на башню и выходить на открытую площадку, которая, на радость фотографам, не закрыта мешающими стеклами и сетками, будут сеансами по 10 человек ежечасно. Билет стоит 350 рублей (приобретается онлайн), детям до 7 лет проход не разрешается вовсе. Подъем не приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями и тех, для кого 233 ступеньки — чрезмерная нагрузка.
Как рассказал Виктор Воротников «Фонтанке», осенью (ориентировочно — в октябре) центр музыкальной культуры «Чайковский» планирует еще один дебют — начало музыкальных выступлений (на первых порах — онлайн) в переданном ему концертном зале на Думской улице. Принимать слушателей «живьем» пока мешает отсутствие ремонта во входной зоне, на который городское финансирование еще только планируется получить.
Напомним, на сайте «Фонтанка.ру» проходит голосование за лучшую видовую площадку в рамках создания гида по новой туристической географии «(От)личный Петербург».
Посмотреть голосование по другим номинациями вы можете на сайте проекта.