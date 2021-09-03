FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.85р86.30р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

На Думской башне вновь пошли часы. Для посетителей её откроют 9 сентября

Часы на Думской башне в центре Петербурга снова идут. Как рассказали «Фонтанке» 3 сентября в комитете по культуре, запустили механизм накануне.

С 9 сентября доминанта Невского проспекта, башня Городской думы откроется для посетителей. Внутри начнет свою работу выставка, посвященная 30-летию возвращения городу исторического имени Санкт-Петербург, а также местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского.

Летом башню передали Центру музыкальной культуры «Чайковский». К началу сентября в помещениях произвели косметический ремонт, усилили безопасность на открытой смотровой площадке. Сегодня башня — одна из точек проведения юбилейного, V фестиваля «Чайковский.spb.ru».

Часы на Думской башне остановились в конце августа. Изначально в Смольном обещали открыть её 6 сентября.

По велению Павла I итальянский архитектор Джакомо Феррари с 1799 по 1804 год возводит трехэтажное здание Ратгауза на месте гильдейского дома. Угол здания украшен необычной, пятигранной по форме башней-ратушей. Позднее был надстроен деревянный павильон, в котором в середине XIX века размещался оптический телеграф. Именно этот павильон и балкон вокруг него теперь станут смотровой площадкой на высоте 47,5 метра, к которой ведут 233 ступени.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний