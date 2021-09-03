На Думской башне вновь пошли часы. Для посетителей её откроют 9 сентября

С 9 сентября доминанта Невского проспекта, башня Городской думы откроется для посетителей. Внутри начнет свою работу выставка, посвященная 30-летию возвращения городу исторического имени Санкт-Петербург, а также местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского.



Летом башню передали Центру музыкальной культуры «Чайковский». К началу сентября в помещениях произвели косметический ремонт, усилили безопасность на открытой смотровой площадке. Сегодня башня — одна из точек проведения юбилейного, V фестиваля «Чайковский.spb.ru».

