Думская башня должна открыться для посетителей через неделю. Часы остановили из-за планового ремонта

В комитете по культуре Петербурга «Фонтанке» 30 августа раскрыли секрет остановившегося часового механизма Думской башни на Невском проспекте.



Как рассказали в пресс-службе, в памятнике архитектуры сейчас идёт ремонт.

«Идёт ремонт как самой башни, так и проверка, наладка и ремонт часового механизма. Поэтому на время работ механизм остановлен. Планируем, что башня откроется для посетителей 6 сентября», — сообщили в Смольном.

Петербуржцы обратили внимание на обездвиженные стрелки в понедельник. Самые внимательные вспомнили, что время на циферблате Думской башни не менялось с пятницы.