FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.57р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Думская башня должна открыться для посетителей через неделю. Часы остановили из-за планового ремонта

Часовой механизм Думской башни на Невском проспекте заработает через неделю

В комитете по культуре Петербурга «Фонтанке» 30 августа раскрыли секрет остановившегося часового механизма Думской башни на Невском проспекте.

Как рассказали в пресс-службе, в памятнике архитектуры сейчас идёт ремонт.

«Идёт ремонт как самой башни, так и проверка, наладка и ремонт часового механизма. Поэтому на время работ механизм остановлен. Планируем, что башня откроется для посетителей 6 сентября», — сообщили в Смольном.

Петербуржцы обратили внимание на обездвиженные стрелки в понедельник. Самые внимательные вспомнили, что время на циферблате Думской башни не менялось с пятницы.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

a.159753123
А внутрь башни пускают на экскурсии? Там неплохая экспозиция по мере подъема по лестнице, а наверху - отличная обзорная площадка и закрытое помещеньице, где можно прибухнуть, глядя на суету и свет внизу внизу и темноту вокруг центра Питера ))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний