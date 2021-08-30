Обездвиженные стрелки на одной из главных доминант Невского проспекта заметили читатели «Фонтанки» 30 августа.

Внимательные петербуржцы отметили, что в таком положении часы находятся как минимум с пятницы. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

В последний раз часы на Думской башне останавливались в марте этого года. В итоге механизм отрегулировал часовой мастер собора Петропавловской крепости. Весной объект находится на балансе комитета имущественных отношений, а его временное содержание осуществляет администрация Центрального района.