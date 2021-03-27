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Часы на Думской башне возобновили ход. Механизму помог мастер Петропавловского собора

Часовой механизм на Думской башне в центре Петербурга починили

В Петербурге возобновили работу часы на Думской башне, которые встали накануне. Механизм отрегулировал часовой мастер собора Петропавловской крепости Андрей Кудрявцев. Об этом 27 марта «Фонтанке» рассказал заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин.

«Когда вчера появилась информация, что часы остановились, мы тоже обратили на это внимание, потому что комитет по культуре находится непосредственно напротив этого здания. Мы провели работу по поиску организации, которая могла бы провести технологическое обслуживание», — сообщил Болтин.

В настоящее время здание находится на балансе Центрального района. Идет процесс закрепления этого объекта недвижимости — концертного зала и башни — за подведомственным комитету по культуре центром музыкальной культуры «Чайковский». Пока формально процедура не завершена, поэтому объект находится на балансе комитета имущественных отношений, а его временное содержание осуществляет администрация Центрального района.

«Нашли информацию, что этот часовой механизм обслуживает мастер — часовщик Петропавловской крепости. Мы с ним сегодня оперативно связались, и, поскольку он хорошо знает инженерную составляющую этого механизма, он сегодня выехал на место, провел всю необходимую настройку, и теперь часы показывают точное время», — добавил замглавы комитета.

Фото: скриншот сторис Комитета по культуре Санкт-Петербурга/Instagram.com
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По словам чиновника, уже есть договоренность с мастером, что он в качестве штатного сотрудника будет следить за сохранением этого исторического механизма. Он добавил, что инициатором оперативного решения ситуации был вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский.

Время на Думской башне замерло днем 26 марта. Ранее за часы отвечал Сбербанк. Как пояснили в пресс-службе Северо-Западного филиала, организация передала Думскую башню городу в декабре 2020 года в связи с расторжением договора аренды. «В феврале 2021 года завершился договор обслуживания часов на Думской башне, курируемый Сбербанком. Ранее по данному договору специалист осуществлял регулярную техническую поддержку часов. После завершения аренды здания данную функцию банк не курирует», — добавили в компании.

Фото: скриншот сторис Комитета по культуре Санкт-Петербурга/Instagram.com

Башню городской Думы — здание, каким его можно увидеть сегодня, возвели в 1802 году по проекту архитектора Джакомо Феррари. Часы с курантами, по которым горожане сверяют время, произвела фирма «Фридрих Винтер». Механизм установили в 1884 году.

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