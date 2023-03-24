На Думскую зашли через «Этажи». Что довело «самую пьяную улицу Петербурга» до уголовного дела

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как стало известно «Фонтанке», основанием для перекрытия ночных гуляний на Думской и улице Ломоносова стала вечеринка совсем в другом месте. Впрочем, важен не повод, а причина, уверены участники рынка. Цель жесткой зачистки — избавить центр города от имиджа «злачного места» к началу туристического сезона.



То, что в эти выходные традиционные ночные гулянья на «самой пьяной улице Петербурга» не состоятся, стало понятно в середине недели. Читатели «Фонтанки» обратили внимание, что примерно два десятка баров на Думской улице и улице Ломоносова оказали опечатаны. Работу заведений остановило Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пятницу, 24 марта, ведомство приоткрыло карты: основанием стало уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Поводом оказалась вечеринка «16+», которая прошла еще 22 февраля. Некое неустановленное лицо, разместившее объявление о мероприятии в интернете, приобрело алкогольную продукцию и продавало ее неограниченному кругу несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.



Однако, как стало известно «Фонтанке», описанные события происходили довольно далеко от Думской — в пространстве Smola Hall в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте. Получив сигнал, что одна из юных посетительниц отравилась алкоголем, следователи нагрянули туда.

В Smola Hall подтвердили, что 22 февраля в пространство приходили правоохранители, когда там проходил концерт. Сама площадка лишь сдавала помещения в аренду. «В договоре было четко прописано соблюдение законов РФ, то есть продавать алкоголь несовершеннолетним было нельзя. Что происходило и кому продавали алкоголь, мы не отследили. С тех пор следим», — пояснил представитель Smola Hall. Кто был организатором мероприятия, в пространстве раскрывать не стали. Но предположили, что именно изучение его деятельности вывело следователей на Думскую. Само пространство продолжает работу.



На странице Smola Hall объявления нет, но анонс вечеринки 22 февраля можно на найти странице творческого объединения glamöör, которое и позиционирует себя как организатора. Мероприятие рассчитано на 30 человек. Данные о возрастных ограничениях не указаны, участникам обещали «бар, сеты от DJ, фото/видеографы», а при покупке вип-билета за 699 рублей предлагали «шот в баре». «Под конец зимы все хотят тепла, поэтому мы приглашаем вас ощутить огонь наших гламурных сердец», — отмечается в анонсе. В качестве администратора страницы указан Марк Злюк. На вопрос «Фонтанки» он сообщил, что был одним из исполнителей, но ушел до конца вечеринки и не может прокомментировать претензии следователей. На Думской, по его словам, glamöör не ведет деятельности. «Мы не имеем никакого отношения к последующим вечеринкам», — заявил он.



Из официального сообщения ГСУ СК можно сделать вывод, что мостик на Думскую был перекинут через владельцев недвижимости. Следователи сообщают, что провели обыск у собственника помещений, которые сдаются в аренду заведениям, систематически вовлекающим молодежь в распитие спиртного. 17 баров, расположенных в вышеуказанных помещениях, были опечатаны и признаны вещественными доказательствами по данному уголовному делу.

По данным СПАРК, здание по адресу: Лиговский проспект, 74В, принадлежит АО «СХЗ» (ранее ОАО «Смольнинский хлебозавод»). В последний раз компания раскрывала состав собственников в 2019 году. Тогда 29,5% принадлежало Валерию Осипову. В совете директоров также числились Татьяна Васильева, Элеонора Евглевская и Олег Игнатьев.



Что касается закрытых баров на Думской, то значительная их часть располагается в здании по адресу: набережная канала Грибоедова, дом 26, известном как Малый гостиный двор. Оно, в свою очередь, принадлежит ООО «Мойка 22», правопреемнику ЗАО «ПАН», чей основатель, бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев объявлен в розыск по делу о мошенничестве. Здание Малого гостиного двора в 2019 году было арестовано по делу о банкротстве предпринимателя. По словам участников барного рынка, неопределенный статус помещений является одним из препятствий для получения алкогольной лицензии, а значит, ведения законной деятельности на улице Ломоносова и Думской.

Однако понимания, что через месяц после вечеринки в «Этажах» заставило следователей повесить замок на Думскую, это не добавляет. «Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление причастных к преступлению лиц», — резюмируют в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.



Собеседник, близкий к следствию, на прямой вопрос «Фонтанки», в чем прослеживается связь между Smola Hall и опечатанными барами на Думской, солидно ответил: «Связь устанавливается».

Рейды правоохранителей на Думской — отнюдь не редкое явление. Но еще месяц назад правоохранители не имели настолько серьезных претензий к местным заведениям. Это видно по ответу на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Тот еще в феврале, после барных рейдов полиции в ночь на 12-е число на набережной канала Грибоедова и улице Рубинштейна, интересовался: вот, изъяли 50 литров алкоголя, составили 32 протокола об административных нарушениях — а нет ли оснований для уголовки? 10 марта пришел ответ: да, прошли «профилактические мероприятия», 16 баров и магазинов поймали на продаже алкоголя без лицензии. Но «признаков уголовно наказуемых деяний… [в виде незаконного производства, оборота и розничной продажи алкогольной продукции] не установлено».



Уголовное дело и опечатывание помещений — это что-то новое, признают участники барного рынка. По словам источника «Фонтанки», сотрудники одного из баров на днях сняли пломбу, чтобы забрать свои вещи из заведения. «Не прошло 10 минут, как приехал наряд — прямо серьезно следят», — отмечает собеседник. Судя по наблюдениям корреспондента «Фонтанки», вечером 24 марта полиция готовится присоединиться к еженедельным гуляньям на «полузакрытой» улице.



Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Один из источников «Фонтанки» связывает усиление внимания к «самой пьяной улице» со сменой руководителя УМВД по Центрального району. Однако закрыло бары следствие, а не полиция, напоминает другой. «Просто идет зачистка улицы, возможно, чтобы к туристическому сезону сделать цивилизованной», — говорит он.



Галина Бояркова, Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

