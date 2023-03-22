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    СК опечатал два десятка баров на Думской и Ломоносова. Их подозревают в дурном влиянии на подростков

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    17 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    На самых «пьяных» улицах Петербурга — Думской и Ломоносова — опечатаны около двух десятков заведений, рассказали «Фонтанке» читатели и убедился 22 марта корреспондент.

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    На сигнальных лентах указано, что работу баров остановил ГСУ Следственного комитета по Петербургу. В частности, закрыты Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka.

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    Как стало известно «Фонтанке», заведения опечатаны в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Последние выражаются в систематическом употреблении (распитии) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. По данным издания, подозреваемых в этом деле пока нет.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    ЛАЙК11
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость22 Мар 2023 в 15:23
    Никакой связи между предметом доказывания по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних… и опечатыванием баров нет. Абсолютно никакой. В этом наверняка можно убедится, почитав постановление о признании баров вещественным доказательством. Там следователь должен был убедительно расписать, каким образом помещение каждого из опечатанных баров доказывает, что внутри него кто то кого то когда то куда то вовлекал. Осмелюсь предположить, что сделать это будет очень непросто. Более того, что то подсказывает мне, что хозяевам этих распивочных точек вообще никто никаких постановлений не показывал и не представлял для ознакомления. У адвокатов широчайшее поле для обжалования в суде подобных действий СК и признания их незаконными.
    Впрочем, чему удивляться? У нас как всегда, любое благое в целом начинание светочи юриспруденции реализуют через одно место, а потом разводят руками 🧐
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