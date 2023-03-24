«Вечеринка 16+». Заведения на Думской стали вещдоком по делу о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртного

ГСУ Следственного комитета России по Петербургу раскрыло причины, по которым несколько дней назад опечатало почти два десятка заведений на Думской улице и улице Ломоносова.
Как сообщил 24 марта официальный телеграм-канал ведомства, Следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).
По версии следствия, 22 февраля 2023 года неустановленный на данный момент человек разместил в интернете объявление о проведении в одном из баров вечеринки с возрастным ограничением «16+», после чего приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию и продавал ее неограниченному кругу несовершеннолетних.
По данным «Фонтанки», заинтересованность данным мероприятием у следователей возникла после того, как одна из юных посетительниц отравилась алкоголем.
Правоохранители считают, что вовлечение подростков в распитие алкоголя в этих заведениях происходило систематически. Следователи провели обыск у собственника помещений, в ходе которого изъяли копии договоров аренды. 17 баров, расположенных в данных помещениях, были опечатаны и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление причастных к преступлению лиц», – резюмируют в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.