«Вечеринка 16+». Заведения на Думской стали вещдоком по делу о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртного

ГСУ Следственного комитета России по Петербургу раскрыло причины, по которым несколько дней назад опечатало почти два десятка заведений на Думской улице и улице Ломоносова.



Как сообщил 24 марта официальный телеграм-канал ведомства, Следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции).



По версии следствия, 22 февраля 2023 года неустановленный на данный момент человек разместил в интернете объявление о проведении в одном из баров вечеринки с возрастным ограничением «16+», после чего приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию и продавал ее неограниченному кругу несовершеннолетних.

