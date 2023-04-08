«С целью отыскания и изъятия предметов и документов». Следком Петербурга рассказал, что происходит на Думской

На «пьяных» улицах в центре Петербурга ночью 8 апреля горожанам мешают отдыхать следственные действия. Как рассказала пресс-служба регионального управления СК, «комплекс мероприятий» проводится в 13 барах.
Следователи, полиция и росгвардия ищут в барах предметы и документы, которые представляют интерес для следствия, рассказывает СК. «Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему, а также на установление лица (лиц) причастных к совершению указанного преступления», — отмечает пресс-служба и приводит предысторию.
22 февраля некто разместил в интернете обьявление, что в одном из баров будет вечеринка 16+. Был закуплен и реализован алкоголь, что и привело следователей к решению возбудить уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции.
17 баров уже были закрыты в конце марта, следствие считает их вещдоками.
Рейд начался вскоре после полуночи. Полиция не торопится выпускать из баров посетителей.