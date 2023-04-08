Следователи в компании Росгвардии и полиции зашли в дюжину баров на Ломоносова и Думской. Посетителей не выпускают

Сотрудники Следственного комитета России в сопровождении Росгвардии и полиции нагрянули на улицы Думскую и Ломоносова. Всего на месте работают несколько десятков сотрудников, которые синхронно зашли примерно в дюжину баров, передают с места событий корреспонденты «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
Новым посетителям в заведения зайти не дают. При этом тем, кто находится внутри, не разрешают выйти.
Визит нанесли заведениям «Небар», «Эскобар», «Disco club Ломоносов», «Центральная станция», Rhino Bar и в другие.
Сотрудники СК и полиции не стали отвечать на вопрос, с чем именно связан рейд. По информации «Фонтанки», на самые пьяные улицы следователей, СОБР и оперативников привело все то же уголовное дело, которое в конце марта остановило работу 17 баров на «самых пьяных» улицах. Цель визита — провести обыски в продолжающих работу заведениях.