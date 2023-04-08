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    Следователи в компании Росгвардии и полиции зашли в дюжину баров на Ломоносова и Думской. Посетителей не выпускают

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    Сотрудники Следственного комитета России в сопровождении Росгвардии и полиции нагрянули на улицы Думскую и Ломоносова. Всего на месте работают несколько десятков сотрудников, которые синхронно зашли примерно в дюжину баров, передают с места событий корреспонденты «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

    Новым посетителям в заведения зайти не дают. При этом тем, кто находится внутри, не разрешают выйти.

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    Визит нанесли заведениям «Небар», «Эскобар», «Disco club Ломоносов», «Центральная станция», Rhino Bar и в другие.

    Сотрудники СК и полиции не стали отвечать на вопрос, с чем именно связан рейд. По информации «Фонтанки», на самые пьяные улицы следователей, СОБР и оперативников привело все то же уголовное дело, которое в конце марта остановило работу 17 баров на «самых пьяных» улицах. Цель визита — провести обыски в продолжающих работу заведениях.

    Как сообщала “Фонтанка”, основанием стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции), по которому бары были признаны вещдоком. Оно было возбуждено из-за вечеринки в пространстве Smola Hall в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте, где по версии следствия, несовершеннолетним наливали алкоголь.

    © Фонтанка.Ру
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