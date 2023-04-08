Вечер пятницы перестает быть томным. На Думскую и Ломоносова стягиваются силовики

Автомобили полиции стягиваются к «самым пьяным» улицам Петербурга. Корреспондент насчитал не менее шести машин на пересечении Думской и Ломоносова.
Пока правоохранители цели визита явно не обозначают. Но скопление сил явно больше, чем для традиционного патруля. Также мало похоже, что сотрудники в форме прибыли на служебных автомобилях, чтобы отдохнуть после рабочей недели в каком-то из заведений.
Можно предположить, что правоохранители готовятся к очередному рейду по улицам Ломоносова и Думской, которые с начала года уже несколько раз становились объектом внимания силовых структур, либо пришли проконтролировать, не открылись ли ранее опечатанные заведения.
«Фонтанка»
В ходе последнего рейда в конце марта работу двух десятков баров остановило главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу. Основанием стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции), по которому бары были признаны вещдоком. Оно было возбуждено из-за вечеринки в пространстве Smola Hall в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте, где по версии следствия, несовершеннолетним наливали алкоголь.