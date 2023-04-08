«Ломают пожарные, бдит ОМОН». На Ломоносова вскрыли двери закрытого бара

Спасатели пришли на помощь силовикам, которые ночью 8 апреля проводят следственные действия на Думской и Ломоносова. Пострадали запертые двери клуба Led.

Кадры с места показывают корреспонденты «Фонтанки». Спасатели болгаркой срезают замок на дверях клуба Led. Внешних признаков того, что внутри кто-то есть, замечено не было. Шума из-за двери корреспонденты не слышали, посетители рядом не появлялись.

Бар «Лёд» на улице Ломоносова был опечатан во время рейда в конце марта.

Пожарные справились с дверью примерно за 10 минут. Сотрудники правоохранительных органов зашли внутрь, что там происходит неизвестно.

Заведение попадало в новостную сводку в связи с продажей шариков с веселящим газом, фигурантом дела стал предприниматель Руслан Чемыртан, которого считают неформальным владельцем этого заведения. Сам он утверждает, что завершил карьеру на Думской и работает на Рубинштейна.



После появления силовиков гуляющие горожане разъезжаются с Думской и Ломоносова. В бары никого не пускают.



Скопление полиции, следователей и росгвардии в региональном управлении СК объяснили следственными действиями. Ищут важные для следствия предметы и документы.

