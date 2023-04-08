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    «Ломают пожарные, бдит ОМОН». На Ломоносова вскрыли двери закрытого бара

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    Спасатели пришли на помощь силовикам, которые ночью 8 апреля проводят следственные действия на Думской и Ломоносова. Пострадали запертые двери клуба Led.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Кадры с места показывают корреспонденты «Фонтанки». Спасатели болгаркой срезают замок на дверях клуба Led. Внешних признаков того, что внутри кто-то есть, замечено не было. Шума из-за двери корреспонденты не слышали, посетители рядом не появлялись.

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    Пожарные справились с дверью примерно за 10 минут. Сотрудники правоохранительных органов зашли внутрь, что там происходит неизвестно.

    Бар «Лёд» на улице Ломоносова был опечатан во время рейда в конце марта.

    Заведение попадало в новостную сводку в связи с продажей шариков с веселящим газом, фигурантом дела стал предприниматель Руслан Чемыртан, которого считают неформальным владельцем этого заведения. Сам он утверждает, что завершил карьеру на Думской и работает на Рубинштейна.

    После появления силовиков гуляющие горожане разъезжаются с Думской и Ломоносова. В бары никого не пускают.

    Скопление полиции, следователей и росгвардии в региональном управлении СК объяснили следственными действиями. Ищут важные для следствия предметы и документы.

    Силовики появились на «пьяных» улицах в центре Петербурге после полуночи.

    Как сообщала “Фонтанка”, основанием стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции), по которому бары были признаны вещдоком. Оно было возбуждено из-за вечеринки в пространстве Smola Hall в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте, где по версии следствия, несовершеннолетним наливали алкоголь.

    © Фонтанка.Ру
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