Рестораны, арт-объекты и апартаменты. Смольный показал концепцию преображения Думской

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Власти Петербурга определились, как будут преображать питейный кластер Думской-Ломоносова в современное общественное пространство. Концепцию представила в ходе встречи с бизнесом 8 июня глава Центрального района Елена Федорова.



Пространство объединит здания Большого гостиного двора, Малого гостиного двора и Перинных рядов. Единая концепция охватит весь квартал между Невским проспектом Садовой улицей, улицей Ломоносова, набережной канала Грибоедова. Елена Федорова уточнила, что это не окончательная версия и по итогам обсуждения с жителями и бизнесом может быть скорректирована.



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Основой станет гастрономическая составляющая. Объекты общественного питания будут распределены по всей территории, но сгруппированы тематически. Думская, которую планирует сделать пешеходной, и Перинная линия станут местами для демократичного перекуса. На улице Ломоносова ближе к Садовой разместятся рестораны, ближе к каналу Грибоедова — бары и клубы. При этом площади общепита заметно вырастут за счет 50 уличных кафе. На втором этаже Гостиного двора разместится фуд-холл, который уже анонсировала Ginza. В галереях — торгово-выставочное пространство.



Заманивать гостей в новое пространство будут специальные входные зоны. Со стороны Невского проспекта, на парковке перед Перинными рядами планируется установить качели, детскую площадку и зеленую зону отдыха, которая зимой будет превращаться в каток. За Перинными рядами, на пересечении Думской и Ломоносова, будет организована большая сцена-трансформер для уличных музыкантов и городских мероприятий. На пересечении улица Ломоносова и канала Грибоедова хотят установить фонтан, а со стороны Садовой — инсталляцию с аркой.

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Верхние этажи Перинных рядов и Малого гостиного двора займут апартаменты. В Большом Гостином дворе разместят торгово-выставочные зоны и тоже апартаменты. Это должно повысить трафик а три раза, а общую капитализацию в 1,5 — 2 раза.



«Пространство, которое будет генерировать постоянный трафик платежеспособной аудитории для собственников помещений, а городу даст новые возможности привлечения туристов», — отмечается в презентации.



Реализацию планируется проводить в три этапа. На первом будет разработана подробная концепция и планировочные решения, на втором — сформирован предварительный пул арендаторов и подготовка пешеходной зоны, на третьем — реконструкция существующих объектов, обустройство уличной территории и запуск.

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