Не испанский стыд, а гастрокластер. Смольный рисует новый образ Думской с фуд-холлом и выставками

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ночные клубы и бары на улице Ломоносова, опечатанные в ходе рейда Следственного комитета в минувшую пятницу, насчитали десятки миллионов рублей потерь и пытаются добиться от властей разъяснений по поводу дальнейшей судьбы питейного кластера. Заведения исправно платили налоги и ничего не нарушали, утверждают их владельцы. Но в Смольном намерены покончить с «испанским стыдом» и уже рисуют на месте барного кластера культурно-гастрономическое пространство.



Администрация Центрального района работает над превращением улиц Думской и Ломоносова в культурно-гастрономическое пространство. Об этом «Фонтанке» рассказала глава района Елена Федорова. По ее словам, у администрации «есть мысли», но более подробно ими она будет готова поделиться летом.

«Хотелось бы, чтобы это было туристически привлекательным местом, которое будет работать в рамках действующего законодательства и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города», — сказала она.



В качестве ближайших аналогов Елена Федорова назвала Василеостровский рынок и фуд-холл Vokzal 1853, однако, по ее словам, на Думской и Ломоносова ресторанную составляющую могут разбавить и выставочные пространства. Кластер уже формируется. Рядом работает Гостиный двор, где готовится к открытию гастрономическое пространство Ginza, «Перинные ряды», а на месте бывших касс РЖД строится отель, напомнила глава района.

На вопрос о том, как привлекать новый бизнес, если помещения баров остаются опечатанными в качестве вещдоков, Елена Федорова сообщила, что это «также прорабатывается». Чиновник подчеркнула, что районные власти собираются изменить окружающую среду вместе с бизнес-сообществом и избавиться от того негатива, с которым сейчас ассоциируется Думская улица. По мнению Федоровой, это поспособствует привлечению в локацию законопослушных бизнесменов.



Напомним, прежний барный кластер в центре Петербурга пересох окончательно, после того как следователи в компании полиции, Росгвардии и пожарных нагрянули на улицу Ломоносова в ночь с 7 на 8 апреля. Силовики проверили 13 заведений, 10 опечатали как вещественные доказательства по уголовному делу о приобщении к спиртному несовершеннолетних. Ранее аналогичным образом силовики остановили работу 17 заведений на Думской.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы не Думская»

Возражения закрытых заведений через соцсети донес Глеб Докучаев, директор «Феодальной сети баров» (на Думской у объединения — «Руки Вверх! Бар», Nebar, El Chapo). В посте от 11 апреля он заявил, что бизнес закрытых баров считает себя легальным, а прекращение работы через статус «вещдока» — необоснованным. «Наши бары и клубы имеют алкогольную лицензию, официальные договоры аренды, трудоустроенных сотрудников и все необходимые разрешения», — отмечает он. Заведения приносят бюджету города «десятки миллионов рублей», а также дают работу «сотням жителей города».



На следующий день после публикации пост был удален. Причины Глеб Докучаев не прокомментировал, но в беседе с «Фонтанкой» пояснил, что сейчас инициативная группа баров пытается получить от следователей хоть какие-то разъяснения и вызволить свое имущество: в опечатанных заведениях остались в том числе скоропортящиеся продукты. Убытки каждой из точек от простоя он оценивает от 1 до 5 млн рублей еженедельно. Таким образом, в сумме потери опечатанных баров могут составить от 10 до 50 млн рублей еженедельно.



Визит силовиков стал сюрпризом, говорит Докучаев, поскольку до этого работа заведений на Ломоносова не вызывала претензий у полиции, Роспотребнадзора и других проверяющих ведомств.

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Барный кластер, который взял в разработку СК, условно делится на две части: более респектабельную Ломоносова, где бизнес «работал и хочет работать без нарушений», и «безбашенную Думскую», где многие заведения работают без алкогольной лицензии, торгуют контрафактным алкоголем, шарами с веселящим газом и где действительно могут налить спиртное несовершеннолетним, объясняет он. За закрытие Думской добросовестный бизнес был даже благодарен силовикам. «Мы хотели более платежеспособную аудиторию и надеялись, что не будет такого мракобесия, которое творится у половины баров», — говорит он. Так что предприниматели были уверены, что судьба опечатанных в конце марта их не настигнет.

Другие опечатанные бары оказались скупы на комментарии. Бар Apotheke разместил фотографию повешенной на заведение цепи, отметив, что обзавелся «аксессуаром от прогрессивных дизайнеров городской среды». Рейд правоохранителей заведение назвало «профилактической миссией». «У нас всё в порядке, но праведная санация в кульминации забывает про объективность», — отметили в Apotheke. Персонал временно перевели в другое заведение компании — The Twill Bar, туда же пригласили гостей.

Другие опечатанные в своих социальных сетях в основном ограничились сухими сообщениями о закрытии и выразили надежду, что вскоре работа возобновится. Но в личных беседах предприниматели описывают свое состояние как шок. «Понятно, что хотят зачистить улицу. Но складывается впечатление, что добросовестный бизнес толкают к темной стороне», — говорит один из собеседников. Впрочем, пока предприниматели рассчитывают решить вопрос мирно — срывать пломбы и работать за закрытым дверями они не готовы. Но если работа заведений не возобновится к лету, то есть к высокому сезону, смысла платить аренду и держать сотрудников нет — бизнес придется сворачивать, признают они.



По словам Докучаева, он выступает от имени 11 заведений, но другие восемь предприятий «попросили пока не афишировать их имена из-за страха». По информации «Фонтанки», в ходе рейда силовики также нанесли визит таким заведениям на улице Ломоносова, как Rhino Bar, «Устрица», «Центральная станция», «Сайгон», «Ломоносов», «Сибирь», Apotheke, Escobar.

Барная математика

«Фонтанка» рассчитала барную математику, вооружившись данными СПАРК и реестром алкогольных лицензий. Спойлер: заведения в массе действительно торгуют алкоголем легально, но названные бизнесом суммы потерь заметно расходятся с декларируемыми финансовыми показателями, как и заявленные налоговые отчисления и вклад в рынок труда.

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если двигаться по закрытым барам со стороны Садовой улицы в сторону Думской, то первым будет Apotheke. Ранее заведение входило в знаменитую The Hat Group, к созданию которой приложил руку джазовый музыкант Билли Новик. Но сейчас этого бара в списке на сайте ресторанно-музыкального объединения нет. Согласно СПАРК, ООО «Хэт Групп» владеют Александра Шантыр и Елена Парцвания. Официальная выручка у заведения — 16,7 млн рублей за весь 2022 год, но прибыль скромная — 22 тысячи рублей. Данные о налогах есть за 2021 год: предприятие перечислило в бюджеты разных уровней 545 тысяч рублей. Правда, алкогольной лицензии по адресу данного ООО в реестре обнаружить не удалось. Персонал, по данным СПАРК, — всего 4 человека.

Баром «для парней и подруг» «Устрица» (старожилы знают, что ранее в название входило еще цветовое определение) управляет ООО «Вавилон», которое принадлежит Сергею Голобину и Элине Васильевой. В 2022 году заведение с пятью работниками принесло бенефициарам 61,9 млн выручки и 1,6 млн прибыли. В 2021 году оно заплатило 1,1 млн налогов. Лицензия на алкоголь в наличии.



Диско-клуб Lomonosov (ООО «Интермэн») принадлежит Владимиру Бибикову. Актуальных финансовых показателей в СПАРК нет, 2018 год заведение закончило с выручкой в 69,9 млн рублей и прибылью 12,9 млн. В 2021 году предприятие заплатило 967 тысяч налогов. Лицензия есть. В штате — 6 человек.

Заведением с «колумбийским духом» Escobar, вероятно, управляет ООО «Фешн Групп». Во всяком случае такое юрлицо возглавляет Павел Середин, который на странице бара указан в качестве руководителя. Он же является совладельцем, второй собственник — Дмитрий Жарков. По данным СПАРК, выручка в 2021 году составила 5 млн рублей. Данных о прибыли нет, но компания заплатила 254 тысячи рублей налогов. В «Фешн Групп» устроены 18 работников. Правда, лицензии у этого ООО нет. Зато она есть у предприятия с таким же названием и зарегистрированного по тому же адресу. В числе совладельцев — Жанна Жаркова, Андрей Подкопаев и Владимир Щедров. В 2021 году предприятие с пятью работниками заработало 32 млн рублей, но принесло убыток в 304 тысячи, заплатив при этом 606 тысяч рублей налогов. Установить, какое из этих ООО является актуальным, проблематично — корреспонденту «Фонтанки», который заказал там коктейль в ночь перед рейдом, чек не выдали.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стриптиз-клуб Rhino bar и не думает шифроваться, работая под очевидным ООО «Носорог бар». Предприятием владеют Денис Крышко и Максим Бочковский. Работают в нем только два человека. В 2021 году выручка составила 44,3 млн рублей, прибыль — всего 39 тысяч рублей. Клуб заплатил в бюджеты разных уровней 681 тыс. рублей. Лицензия в наличии.

Клуб «Центральная станция», объединяющий ресторан, бар, караоке и даже кабаре, судя по выданному в заведении чеку, работает под управлением ООО «Юридическая фирма «АС», которая принадлежит Александру Баранникову. В 2022 году предприятие заработало 61,7 млн выручки и 306 тысяч рублей прибыли. По сумме уплаченных налогов — 1,12 млн рублей — заведение чуть обогнало «Устрицу». Завсегдатаи отмечают, что с точки зрения целевой аудитории эти клубы тоже конкурировали. «Центральная станция» давала работу 17 сотрудникам. Лицензия на спиртное у заведения есть.



Заведением Nebar управляет ООО «Небар Ломо», которое принадлежит Ольге Тимофеевой. Штат — всего три человека. В 2021 году предприятие сгенерировало 9,9 млн рублей выручки, но принесло убыток в 6 тысяч рублей. Налоговые отчисления были более чем скромными — 3,3 тысячи рублей. Лицензия в реестре есть.

Бар «Сайгон» работает под управлением ООО «БСБ», которое принадлежит Ольге Фирсовой. Выручка заведения в 2021 году составила 1,2 млн рублей, прибыль — 23 тысячи. При этом бар заплатил 365,7 тысячи налогов. В штате пять человек. Заведение разливает спиртное по лицензии.

Бар «Руки Вверх» на своей странице во «ВКонтакте» позиционирует себя как «легендарный бар Сергея Жукова», а сам музыкант указан как «папа бара». Но собственниками ООО «РВБ Грибоедова», согласно данным СПАРК, являются Павел Федюков и Дмитрий Вдовин. У заведения всего один работник, зато есть лицензия. Данных о выручки у юрлица, зарегистрированного в 2022 году, нет. Но можно предположить, что ранее бар работал под ООО «Нежный РВБ». Оно в 2021 году заработало 6,6 млн выручки и 1,1 млн прибыли. Данных об уплаченных налогах нет. Установить, под какими юрлицами работали бар El Chapo и пельменная «Сибирь», на момент публикации не удалось.



Итого, официально во всех заведениях числится меньше 100 человек, месячная выручка на всех составляет около 6 млн рублей, а объем налоговых отчислений — около 5 млн в год.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

