«Мы не барная оппозиция и не ковид-диссиденты». Опечатанные бары на Ломоносова просят объяснить причины закрытия

Воззвание баров улицы Ломоносова, опечатанных в ходе рейда в ночь с 7 на 8 апреля, к правоохранительным органам опубликовал в соцсетях 11 апреля Глеб Докучаев, директор «Феодальной сети баров» («Руки Вверх! Бар», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni и другие).

По его словам, заведения, чья работа была остановлена в ходе рейда (перечислены (El Chapo, Apotheke, Руки Вверх Бар, NeBar, Escobar и многие другие), являются легальными. «Наши бары и клубы имеют алкогольную лицензию, официальные договоры аренды, трудоустроенных сотрудников и все необходимые разрешения», – отмечает он. Заведения приносят бюджету города «десятки миллионов рублей», а также дают работу «сотням жителей города» и даже при поддержке полиции «борются с криминалом на главной барной улице Питера», сообщает Докучаев.



Он заявил, что последние недели стали серьёзным испытанием «для всех честных заведений улицы». «Два месяца подряд полиция и ОМОН блокируют работу баров, не предъявляя никаких законных претензий», – говорит Докучаев. Но подключение Следственного комитета, который опечатал заведения, дав им статус вещественных доказательств, стало «последней каплей». Из-за этого бары несут убытки, так как не могут работать и даже забрать продукты.

Такие действия правоохранительных органов, по мнению Докучаева, являются необоснованными, поскольку до этого работа заведений не вызывала претензий у полиции, Роспотребнадзора и других проверяющих ведомств. Тем не менее бары готовы на диалог с властями и «не готовы спорить, особенно когда оппонент в бронежилетах и с оружием». «Мы готовы встречаться, обсуждать, выполнять требования», – отмечает предприниматель.

