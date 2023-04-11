«Мы не барная оппозиция и не ковид-диссиденты». Опечатанные бары на Ломоносова просят объяснить причины закрытия

Воззвание баров улицы Ломоносова, опечатанных в ходе рейда в ночь с 7 на 8 апреля, к правоохранительным органам опубликовал в соцсетях 11 апреля Глеб Докучаев, директор «Феодальной сети баров» («Руки Вверх! Бар», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni и другие).
По его словам, заведения, чья работа была остановлена в ходе рейда (перечислены (El Chapo, Apotheke, Руки Вверх Бар, NeBar, Escobar и многие другие), являются легальными. «Наши бары и клубы имеют алкогольную лицензию, официальные договоры аренды, трудоустроенных сотрудников и все необходимые разрешения», – отмечает он. Заведения приносят бюджету города «десятки миллионов рублей», а также дают работу «сотням жителей города» и даже при поддержке полиции «борются с криминалом на главной барной улице Питера», сообщает Докучаев.
Он заявил, что последние недели стали серьёзным испытанием «для всех честных заведений улицы». «Два месяца подряд полиция и ОМОН блокируют работу баров, не предъявляя никаких законных претензий», – говорит Докучаев. Но подключение Следственного комитета, который опечатал заведения, дав им статус вещественных доказательств, стало «последней каплей». Из-за этого бары несут убытки, так как не могут работать и даже забрать продукты.
Такие действия правоохранительных органов, по мнению Докучаева, являются необоснованными, поскольку до этого работа заведений не вызывала претензий у полиции, Роспотребнадзора и других проверяющих ведомств. Тем не менее бары готовы на диалог с властями и «не готовы спорить, особенно когда оппонент в бронежилетах и с оружием». «Мы готовы встречаться, обсуждать, выполнять требования», – отмечает предприниматель.
«Нас можно не любить, можно не быть нашем гостем, не слушать музыку и не отмечать дни рождения и праздники в наших стенах, но разве ваши личные предпочтения стоят выше Конституции, Уголовного кодекса и закона о полиции?» – рассуждает Глеб Докучаев.
Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля Следственный комитет в компании полиции и Росгвардии проверил 13 заведений на Думской и Ломоносова. 10 из них по итогам рейда были признаны вещдоком по уголовному делу и опечатаны. Как сообщала «Фонтанка», основанием для возбуждения дела стала вечеринка в совсем другом месте — в пространстве Smola Hall в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте, где, по версии следствия, несовершеннолетним наливали алкоголь. Четкой связи между этими двумя локациями не прослеживается. Собеседник, близкий к следствию, на прямой вопрос «Фонтанки» солидно ответил: «Связь устанавливается».