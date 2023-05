«Больше такого для меня и моего поколения никогда не будет». История Думской и панихида по ней

Один раз я дрался с чуваками, которых не пустил, они в меня высадили 8 патронов, милиция приехала, они показали ксивы. После этого я поехал к зданию одного ведомства и написал на дверях [нецензурное высказывание] — патруль проезжал мимо, и все показали мне большой палец.

Когда я работал в «Фиделе», то придумал свою систему проверки — отсекал невменяемых шутками. Чтобы понять, ломится ко мне кавказец или иностранец, спрашивал: «Where are you from <...>?» Женщин разделил на три категории: были «креветки» — подруги и подруги друзей, были «парагвайские <...>», и были те, кого я окликивал «слышь, <...> целлюлитная» — это те, которые насосались алкоголя в мясо. Я спрашивал у чувака: «Эта <...> с тобой?» — и, исходя из ответа, пускал или нет.