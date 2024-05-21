Дрон-камикадзе атаковал машину под Белгородом. Погибла женщина, её родные ранены

В результате атаки на Белгородский район 21 мая погиб один человек. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

Рядом с КПП поселка Октябрьский дрон-камикадзе атаковал едущий легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира — семья. При взрыве погибла женщина, её муж и свёкор с осколочными ранениями разных частей тела доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, а свекровь с открытой черепно-мозговой травмой — в областную клиническую больницу.

По данным Минобороны, за ночь в Белгородской области средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА самолётного типа.