Прощание с Андреем Тропилло пройдет в Петербурге. Похоронят рок-продюсера на Смоленском кладбище

Прощание с советским и российским звукорежиссером, музыкальным издателем Андреем Тропилло пройдет в Петербурге 23 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили близкие рок-продюсера.
Отпевание начнется в 13:00 в лютеранской церкви святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова. Церемония похорон намечена на 14:15 на Смоленском кладбище. Адрес места — Одесская дорожка,
Родственники ищут скульптора для создания памятника и собирают деньги на его установку.
Один из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрей Тропилло скончался на
Андрей Тропилло родился в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. Известен своим вкладом в становление и развитие русского рока — многих музыкантов он записывал на базе кружка звукозаписи в Доме юного техника, которым руководил. В его неофициальной студии «АнТроп» родились альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и многих других. Тропилло организовывал концерты музыкантов, иногда выступал в качестве музыканта и на подпевке при записи альбомов. В