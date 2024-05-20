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    Прощание с Андреем Тропилло пройдет в Петербурге. Похоронят рок-продюсера на Смоленском кладбище

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    Прощание с советским и российским звукорежиссером, музыкальным издателем Андреем Тропилло пройдет в Петербурге 23 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили близкие рок-продюсера.

    Отпевание начнется в 13:00 в лютеранской церкви святой Екатерины на Большом проспекте Васильевского острова. Церемония похорон намечена на 14:15 на Смоленском кладбище. Адрес места — Одесская дорожка, 5-й участок. Поминки состоятся в клубе «Грибоедов». Начало в 15:45.

    Фото: предоставлено родственниками Андрея Тропилло
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    Родственники ищут скульптора для создания памятника и собирают деньги на его установку.

    Один из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни в Финляндии. О последних годах его жизни рассказал Михаил Пащенко (Тролль).

    Андрей Тропилло родился в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. Известен своим вкладом в становление и развитие русского рока — многих музыкантов он записывал на базе кружка звукозаписи в Доме юного техника, которым руководил. В его неофициальной студии «АнТроп» родились альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и многих других. Тропилло организовывал концерты музыкантов, иногда выступал в качестве музыканта и на подпевке при записи альбомов. В 90-е Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.

    Фото: предоставлено родственниками Андрея Тропилло

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