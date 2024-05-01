«С Маккартни было мутно». «Фонтанка» поговорила с другом Андрея Тропилло, который обнаружил его тело

Андрей Тропилло Фото: Алексей Смышляев / ТАСС Поделиться Поделиться





Тело музыкального продюсера Андрея Тропилло в его финском доме обнаружил его товарищ Михаил Тролль Пащенко. «Фонтанке» он рассказал подробности.

О смерти Андрея Тропилло стало известно 1 мая, ему было 73 года, в последние годы он жил в Финляндии. Тропилло считается одним из первых музыкальных продюсеров в СССР, его называют одним из важнейших деятелей отечественной рок-культуры. Среди прочего, он записывал альбомы для таких групп, как «Кино», «Алиса», «Машина времени», «Зоопарк», «Пикник» и других.



— Он скончался в ночь с субботы на воскресенье. [До этого] ежедневно принимал лекарства. Говорил, что если не примет, то хана.

— Давно он жил в Финляндии?

— 10 лет практически, с 2014 года.

— Чем он там занимался? Были творческие проекты?

— Как сказать, были. В прошлом году мы зарегистрировали свободное объединение «Филио клаб», с намерением проведения фестивалей. Была подана заявка, но денег на это не выделили. Сказали, сначала проведите, мол, сами, а потом будем посмотреть. На этот год это планировалось. Он приглашал довольно серьезных людей, которые бесплатно вряд ли бы поехали — Пол Маккартни, например. С Маккартни, конечно, довольно все мутно было, на словах. А конкретно Том Уэйтс дал согласие при любом раскладе, если ему здоровье позволит. С Макаревичем* он обсуждал вопрос, с Гребенщиковым**. Гребенщиков дал добро.



— И в итоге ничем не закончилось…

— Да. В этом плане он особенный товарищ, любил что-нибудь запустить, а потом оно вроде как само пойдет. Частенько он такие дела мог бросить, но в данном случае он планировал это все как-то. Во-первых, у него с визой было непонятно что. Первые пять лет он прожил с временной. В связи с женитьбой, кстати. Но так как он в Финляндии пробыл менее 50% [времени], ему не дали вид на жительство, а продлили [визу] еще на пять лет.



А три года назад он развелся. Два года все было спокойно, тихо, а в прошлом году, за полгода до окончания пятилетней визы, он подал документы на постоянный вид на жительство, и ему закрыли даже ту визу, которая была. По такой надуманной причине, что брак расторгнут и так далее. Добрые пограничники ему сказали: если выедете, то обратно не заедете, поэтому лучше возвращайтесь обратно, подавайте апелляцию. Он вернулся, в сентябре это было, по-моему, подал апелляцию. И вот так прождал визу. Апелляция пока что на рассмотрении. В январе подали на визу, потому что старая заканчивается, и [документы] тоже на рассмотрении.



— В каком городе он жил?

— Это не город, деревня Порламми. Он жил в двух местах — у меня в Порламми, практически все время, потом [когда документы делал] в Сиппола.

— Как сейчас с похоронами?

— Родственники хотят перевезти тело [в Петербург], сейчас выясняют, какие есть возможности. Финская полиция тоже подключилась, в смысле выяснить, как можно это осуществить. Сегодня звонили, сказали, что в консульстве будут интересоваться.

— Для этого же нужны большие средства?

— Я не знаю, честно говоря. У нас есть маршрут через Эстонию. В принципе, там не так чтобы какое-то запредельное…



— Дата перевозки пока неизвестна?

— Нет. Сейчас все в самой начальной стадии. Вообще, только сегодня утром этот вопрос поднят. Во-первых, только вчера было официально заявлено. Я обнаружил тело, заявил в полицию. Приехали, забрали тело, сказали, что со мной свяжутся. Вот только сегодня утром связались. Последний раз он выходил на связь в субботу вечером.

— Он перестал выходить на связь, вы поехали домой и обнаружили его?

— Да. Он вообще-то поехал туда на пару дней всего. Собирался в субботу-воскресенье вернуться. Он частенько мог задержаться. Во всяком случае, в воскресенье вечером я начал ему названивать, он не отвечал. На связь в субботу он выходил с матерью младшего сына — Татьяной.



— Тело родственники еще не забрали?

— До этого еще очень далеко. Они только сегодня утром изъявили желание. Эту информацию я только сегодня ночью опубликовал. Вчера об этом узнали только ближайшие друзья. Николай Кирсанов перезвонил. Те, кто был непосредственно в курсе. И потом, по поводу выдачи тела — так, за один день, не выдается в принципе. Еще суток не прошло, как он был увезен.



— Он сейчас в морге находится?

— Да, но информации не предоставляли, куда его увезли. У меня даже не было координат для связи.



— Родственники еще не приехали?



— Как они могли приехать, если только утром узнали? Вы представляете, как это — попасть в Финляндию? Даже если бы въезд был разрешен, никто визу за полдня не сделает. Это нереально. Из полиции утром звонили, свидетельство о смерти пока не готово. Будут они вскрытие делать или не будут, пока непонятно: по правилам, вскрытие делают, когда что-то подозрительное есть в смерти.



*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. *** Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»