Ушел из жизни звукорежиссер, один из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрей Тропилло

На 74-м году жизни скончался советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель Андрей Тропилло. Как стало известно «Фонтанке», его не стало еще в ночь на воскресенье, но коллегам о смерти Тропилло сообщили только сегодня, 1 мая.

— Я узнал об этом только сегодня. В пятницу от коллег он поехал к себе домой, и связь с ним прекратилась. Когда приехали к нему домой, обнаружили тело, — рассказал «Фонтанке» бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев.



Организацией похорон занялась дочь музыкального продюсера Полина, она намерена предать тело отца земле в Петербурге, сообщил Савельев. Дело, по его словам, осложняется тем, что тело нужно перевезти из Финляндии, но из-за праздников все застопорилось.