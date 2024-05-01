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    Ушел из жизни звукорежиссер, один из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрей Тропилло

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    5 комментариев

    На 74-м году жизни скончался советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель Андрей Тропилло. Как стало известно «Фонтанке», его не стало еще в ночь на воскресенье, но коллегам о смерти Тропилло сообщили только сегодня, 1 мая.

    Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
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    — Я узнал об этом только сегодня. В пятницу от коллег он поехал к себе домой, и связь с ним прекратилась. Когда приехали к нему домой, обнаружили тело, — рассказал «Фонтанке» бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев.

    Организацией похорон занялась дочь музыкального продюсера Полина, она намерена предать тело отца земле в Петербурге, сообщил Савельев. Дело, по его словам, осложняется тем, что тело нужно перевезти из Финляндии, но из-за праздников все застопорилось.

    Десять лет назад Андрей Тропилло перенес в Швеции операцию, и с тех пор жил на таблетках.

    В материал внесена правка: изначально сообщалось о том, что Андрей Тропилло скончался в ночь на субботу, 27 апреля, однако позже Александр Савельев сообщил, что все произошло в ночь на воскресенье.

    Андрей Тропилло родился в Ленинграде в семье изобретателя радиолокатора Владимира Тропилло. Известен своим вкладом в становление и развитие русского рока — многих музыкантов он записывал на базе кружка звукозаписи в Доме юного техника, которым руководил. В его неофициальной студии «АнТроп» родились альбомы «Машины времени», «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка» и многих других. Тропилло организовывал концерты музыкантов, иногда выступал в качестве музыканта и на подпевке при записи альбомов. В 90-е Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.

    В январе 2022 года Тропилло попал в больницу с коронавирусом и двусторонней пневмонией, а уже в июне прошлого года вместе бас-гитаристом группы «Автоматические удовлетворители» Евгением Титовым организовал Первый фестиваль российского рок-клуба.

    Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

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    Комментарии 5

    AlBerkut01 Мая 2024 в 13:45
    R.I.P....😢
    +4−0
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