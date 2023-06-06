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    Камбэк Ленинградского рок-клуба: Андрей Тропилло приглашает петербуржцев на первый фестиваль российского рок-клуба

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    Легендарный Андрей Тропилло, который открыл нам множество культовых сегодня коллективов («Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и т. д.), снова в деле. Вместе с бас-гитаристом группы «Автоматические удовлетворители» Евгением Титовым Тропилло намерен вернуть нас в 80-е — 10 июня в клубе Fish Fabrique пройдет Первый фестиваль российского рок-клуба (18+).

    Фото: vk.com/event220741135
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    Мероприятие во всех смыслах обещает быть ностальгическим: Тропилло и Титов взялись за дело, чтобы вернуть атмосферу дневных фестивалей Ленинградского рок-клуба. В лайнапе семичасового концерта — неизвестные широкому слушателю имена, но прийти стоит как минимум для того, чтобы услышать самих виновников торжества — Андрей Тропилло выступит вместе со своей группой «Свидетели Тропиллы», а также на сцену выйдет и Евгений Титов в компании коллектива Chicatilo Bros. Приятным сюрпризом для кого-то может стать выступление другой петербургской знаменитости — художника Нельсона, который, помимо изобразительного искусства, играет на гитаре и пишет песни.

    Если вы застали — или хотели бы застать — времена, когда Петербург был Ленинградом, а когда-то никому не известные Цой, Кинчев, Науменко, Борзыкин и другие превращались в больших звезд, то этот фестиваль для вас. Вполне может быть, что вы услышите и будущих рок-икон. Расписание концерта и полный список участников — в паблике мероприятия «ВКонтакте». Начало в 17:00. 18+

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/event220741135

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