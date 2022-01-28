Андрей Тропилло, записавший первые альбомы российских рокеров, рассказал, как лежит в больнице с ковидом и двухсторонней пневмонией

Музыкальный продюсер и издатель Андрей Тропилло попал в больницу с коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Об этом «Фонтанке» 28 января рассказал сам больной.
«Я сейчас нахожусь в так называемой красной зоне больницы ЛОМО на Чугунной, это отдельно построенное здание, — энергично, но со сбитым дыханием говорит в трубку Андрей Тропилло. — У меня двухстороннее воспаление легких — не какое-то старинное, а то, что бывает при covid-19, когда легкие превращаются в стекло. Но это на самом деле не самое худшее. Сатурация хорошая, 97–98. Врачи говорят, лежать мне две недели или месяц».
Андрей Тропилло рассказал, что поехал в больницу 26 января самостоятельно — плохо себя чувствовал, «качало» и кружилась голова. Температуры не было — музыкант говорит, что это свойство его организма: температура при болезни никогда не повышается. Также он отметил, что прививку от коронавируса делал.
В приемном покое Тропилло провел 11 часов, по его словам, «не емши», тест на ковид показал положительный результат, а КТ показала пневмонию.
«Стало понятно, почему меня так качало: кислорода не хватало», — объяснил он.
Сейчас музыкальному деятелю дважды в день ставят капельницы и велят лежать на боку, чтобы не задыхался. Больше всего в больнице музыканта угнетают бытовые условия.
«Так-то все нормально: врачи прекрасные, кормят, правда, не прекрасно, но голодным не останешься, — отметил он. — Но вы можете себе вообразить: на весь этаж ни одного душа. Это как вообще может быть? Ни голову помыть, ничего. Ладно нам, мужикам, но как же женщинам? Я тут подсуетился, надеюсь, что сегодня придут сантехники и сделают хотя бы один душ. Туалет работает, спасибо».
В болезни оказался и неожиданный положительный эффект.
«Я перестал пить совершенно, так что у меня родилось планов громадье, как «исправить» русскую музыку, как убрать всю пошлость и гадость. Я начинаю русский рок с самого начала!» — мечтает Тропилло. Он сетует, что в музыкантах не осталось куража, драйва, так что он готов сам начать петь: «Я когда на сцену выхожу — люди встают».
У Тропилло двухместная палата. Близкие его не забывают, несут передачи: «Мои знакомые уже узнали, что я тут, и теперь моя палата похожа на бутик».