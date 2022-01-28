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Андрей Тропилло, записавший первые альбомы российских рокеров, рассказал, как лежит в больнице с ковидом и двухсторонней пневмонией

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Музыкальный продюсер и издатель Андрей Тропилло попал в больницу с коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Об этом «Фонтанке» 28 января рассказал сам больной.

«Я сейчас нахожусь в так называемой красной зоне больницы ЛОМО на Чугунной, это отдельно построенное здание, — энергично, но со сбитым дыханием говорит в трубку Андрей Тропилло. — У меня двухстороннее воспаление легких — не какое-то старинное, а то, что бывает при covid-19, когда легкие превращаются в стекло. Но это на самом деле не самое худшее. Сатурация хорошая, 97–98. Врачи говорят, лежать мне две недели или месяц».

Андрей Тропилло рассказал, что поехал в больницу 26 января самостоятельно — плохо себя чувствовал, «качало» и кружилась голова. Температуры не было — музыкант говорит, что это свойство его организма: температура при болезни никогда не повышается. Также он отметил, что прививку от коронавируса делал.

В приемном покое Тропилло провел 11 часов, по его словам, «не емши», тест на ковид показал положительный результат, а КТ показала пневмонию.

«Стало понятно, почему меня так качало: кислорода не хватало», — объяснил он.

Сейчас музыкальному деятелю дважды в день ставят капельницы и велят лежать на боку, чтобы не задыхался. Больше всего в больнице музыканта угнетают бытовые условия.

«Так-то все нормально: врачи прекрасные, кормят, правда, не прекрасно, но голодным не останешься, — отметил он. — Но вы можете себе вообразить: на весь этаж ни одного душа. Это как вообще может быть? Ни голову помыть, ничего. Ладно нам, мужикам, но как же женщинам? Я тут подсуетился, надеюсь, что сегодня придут сантехники и сделают хотя бы один душ. Туалет работает, спасибо».

В болезни оказался и неожиданный положительный эффект.

«Я перестал пить совершенно, так что у меня родилось планов громадье, как «исправить» русскую музыку, как убрать всю пошлость и гадость. Я начинаю русский рок с самого начала!» — мечтает Тропилло. Он сетует, что в музыкантах не осталось куража, драйва, так что он готов сам начать петь: «Я когда на сцену выхожу — люди встают».

У Тропилло двухместная палата. Близкие его не забывают, несут передачи: «Мои знакомые уже узнали, что я тут, и теперь моя палата похожа на бутик».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

SNOW
Душ в больнице строят пациенты.
261697121
Выздоровления отцу русского рока. Без него не было бы ничего.
odpetrograd
Молодец Андрей... Легендарная личность, но стоит на земле, спокойно переносит то, что других бы взбесило. Дорогого стоит такой человек.
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