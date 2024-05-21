    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    768мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.65eur98.58

    «Я его разбудил и вынес». Московский питон хладнокровно спал, пока вокруг полыхал дом

    906
    1 комментарий

    При крупном пожаре в Москве огнеборцы спасли необычного питомца. Он спокойно продолжал спать, пока здание полыхало. Один пожарный вынес на руках само животное, другой — его «дом».

    Во время тушения пожара в торгово-офисном здании на Щербаковской улице в Москве к сотрудникам МЧС подошла женщина и попросила спасти ее питомца, сообщает 21 мая пресс-служба МЧС России. Питомцем оказался питон.

    Фото: МЧС России
    ПоделитьсяПоделиться

    «Мы быстро нашли питона, который хладнокровно спал. Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух. Коллеги следом вынесли террариум», — рассказал командир отделения 12-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Москве Виктор Старченко.

    МЧС России

    Двухэтажное здание загорелось поздним вечером 19 мая. Сообщалось, что огонь, предположительно, вспыхнул на втором этаже и по перекрытиям перекинулся на кровлю. Площадь пожара вскоре увеличилась до 1200 квадратных метров. Для тушения привлекли 33 машины и более сотни пожарных. Потушили здание уже около пяти часов утра 20 мая.

    Фото: МЧС России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваПожарПитонСпасение животных
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close