«Я его разбудил и вынес». Московский питон хладнокровно спал, пока вокруг полыхал дом

При крупном пожаре в Москве огнеборцы спасли необычного питомца. Он спокойно продолжал спать, пока здание полыхало. Один пожарный вынес на руках само животное, другой — его «дом».



Во время тушения пожара в торгово-офисном здании на Щербаковской улице в Москве к сотрудникам МЧС подошла женщина и попросила спасти ее питомца, сообщает 21 мая пресс-служба МЧС России. Питомцем оказался питон.