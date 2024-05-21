«Я его разбудил и вынес». Московский питон хладнокровно спал, пока вокруг полыхал дом

При крупном пожаре в Москве огнеборцы спасли необычного питомца. Он спокойно продолжал спать, пока здание полыхало. Один пожарный вынес на руках само животное, другой — его «дом».
Во время тушения пожара в торгово-офисном здании на Щербаковской улице в Москве к сотрудникам МЧС подошла женщина и попросила спасти ее питомца, сообщает 21 мая пресс-служба МЧС России. Питомцем оказался питон.
«Мы быстро нашли питона, который хладнокровно спал. Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух. Коллеги следом вынесли террариум», — рассказал командир отделения 1
МЧС России
Двухэтажное здание загорелось поздним вечером 19 мая. Сообщалось, что огонь, предположительно, вспыхнул на втором этаже и по перекрытиям перекинулся на кровлю. Площадь пожара вскоре увеличилась до 1200 квадратных метров. Для тушения привлекли