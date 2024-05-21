Не думай о Думской: Петербург содрогнется в боевике «Майор Гром: Игра»

23 мая в прокат выходит «Майор Гром: Игра» — третий полнометражный фильм Олега Трофима о самом умном и храбром полицейском Петербурга Игоре Громе, снятый по комиксам издательства Bubble. Кинозрители познакомились с Громом в 2021-м, когда вышел «Чумной Доктор», полтора года назад узнали о его подростковых травмах в «Трудном детстве», а теперь авторы обещают герою нового опасного противника со склонностью к хитроумным головоломкам.



Фото: Central Partnership Поделиться Поделиться





«Игра» начинается с годовщины победы над Чумным Доктором, когда знаменитый Гром (Тихон Жизневский) и его верный младший напарник Дима (Александр Сетейкин) временно немного заскучали и переключились на рейды по барам, как можно догадаться по их диалогу: «Может, как на Думской? — Не надо, как на Думской. — Ну тогда как на Некрасова». В этом алкогольно-топографическом контексте сойдет за шутку и фамилия доброго доктора-мозгоправа Рубинштейна (Константин Хабенский). Он присматривает в уютной лечебнице за чокнувшимся в «Чумном Докторе» программистом, миллиардером и филантропом Разумовским (Сергей Горошко), страдающим раздвоением личности.



Разумовский появляется в «Игре» неоднократно, и на петербургской премьере фильма многочисленный несовершеннолетний фандом каждый раз реагировал на него с большим воодушевлением. Затаившийся в голове Разумовского «доктор Хайд» Олег Волков (Дмитрий Чеботарев) вызывал у подростков еще более истошный восторженный визг, мешающий расслышать половину реплик. Впрочем, среди того, что разобрать все-таки удалось, блестящих юмористических перлов не обнаружилось: «Майор Гром» заточен под комиксовый способ восприятия, когда диалогам особого значения не придается. Тут главное — чтобы «бабблы», пузырьки со словами, не отвлекали от картинки. В общем, это правильная стратегия — поскольку глубокого смысла в «Майоре Громе» нет, то вместо полноценных диалогов вполне органично звучат бодрые обрывки фраз, которые не столько несут информацию, сколько придают речи персонажей «пацанский» колорит: «начинаем тележить», «вижу, что пассажир не всасывает», «а я ему говорю, ты Достоевского читал?»



Из новых персонажей, появляющихся в «Игре», стоит отметить заместителя министра МВД, генерал-лейтенанта Марию Архипову (Ольга Сутулова), которая привозит из Москвы угрожающую авторитету Грома модернизацию в виде полицейских дронов, «не запрограммированных на взятки и пьянство». В «Трудном детстве» зло уже было персонифицировано в образе железной леди с большими звездами на погонах, которую играла Ирина Розанова, но персонажу Сутуловой авторы попытались придумать чуть более оригинальную психологическую «арку». Еще один неоднозначный новый персонаж с непростой судьбой и трагическими перспективами — владелец производящей дроны корпорации HOLT International Август ван дер Хольт (Матвей Лыков), сын заграничного оружейного магната, который в свое время сконструировал костюмчик для Чумного Доктора. Вместо обычного позвоночника демоническому Хольту служит экзоскелет, похожий на лампочную гирлянду, в одной из батальных сцен он одевается в броню, напоминающую экипировку Железного Человека, и поднимается в воздух не хуже дрона. Но пожалуй, самое симпатичное в нем — что в некоторых ракурсах он смахивает на писателя Франца Кафку, особенно формой ушей.

Автор: Central Partnership

В личной жизни Грома, наладившейся в «Чумном Докторе», происходит неуклонный прогресс. Его девушка, блогерша Пчелкина (Любовь Аксенова), фактически переключилась с разоблачительной деятельности на обязанности пиар-менеджера и пресс-атташе своего Игорька. «Все клепаешь хвалебные ролики о своем парне-полицейском?» — упрекает ее кто-то из персонажей. Как и в «Чумном Докторе», во время очередной-пресс конференции Грома, его хитрая подруга дергает неискушенного в пиаре майора, как марионетку, за ниточки, подавая из-за спин журналистов знаки и корча рожи — как правильно отвечать и убедительно симулировать адекватность. Именно на это Пчелкина натаскивает своего бойфренда, всячески стараясь его социализировать: «Я не могу вечно работать над твоим положительным образом в соцсетях, ты должен научиться делать это сам». В довершение всего она дарит Грому первый в его жизни смартфон, хотя до этого майор старательно держался подальше от интернета по принципиальным соображениям: берег свой гениальный аналитический мозг от отупляющих сетевых воздействий (примерно, как Шерлок Холмс, тоже избегавший информационного мусора, который не пригодится ему в работе).



Следовать совету подруги строптивый Гром не спешит, потому что знает, как создать положительный образ и без новейших достижений техники. В сущности, все безотказное обаяние героя Жизневского заключено в его кепке и кожанке: без этой прозодежды его не узнает хостес в ресторане, но при виде легендарного картуза мгновенно тает и пропускает своего кумира к барной стойке, куда он направляется по служебной надобности. Дело в том, что новый таинственный злоумышленник по кличке Призрак шлет Грому ребусы с заданиями, которые надо выполнить, чтобы получить ключ к местонахождению бомбы. Получив от злоумышленника сообщение, что заложенная им бомба находится «в месте из семи букв», Гром мечется по Дворцовой площади со своей фирменной присказкой «Думай, думай…», перебирая варианты: «Карета — не подходит, шесть букв… Эрмитаж?» Примерно такой же уровень сложности обнаруживается в шифровке, где изображение льва в сочетании с фонтаном обозначает цирк на Фонтанке. Но самое изнурительное задание, для которого Грому понадобится все его мужество, — добиться цифры «100» на алкотестере, чтобы получить код от ячейки камеры хранения на Витебском вокзале.



Пока Гром опрокидывает стакан за стаканом в баре, бормоча свою фирменную присказку «Думай, думай…», на саундтреке раздается композиция Сергея Шнурова «В Питере — пить». Тем самым создатели «Майора Грома» как бы признаются, что, кроме копирования голливудских аналогов, у них есть и другой, отечественный, источник вдохновения, а именно популярный клип Анны Пармас на упомянутую песню. С ним «Майора Грома» связывает глубинное стилистическое и идейное родство, то есть полный ассортимент таких же шуточных туристических представлений о Петербурге как городе, где все круглосуточно чередуют шаверму с бархоппингом и ежедневно посылают работодателей куда подальше. Разница в том, что в клипе сумма романтических стереотипов о городе на Неве подана в компактном, сконцентрированном виде, а в дорогостоящей и длинной трилогии о майоре Громе она размазана тонким слоем и разбавлена спецэффектами, взрывами красивейших памятников архитектуры, драками и погонями, а также размышлениями на кое-какие социально-политические и этические темы. В «Чумном докторе» это были рассуждения главного злодея о несправедливости мироустройства, заточенного под зажравшихся богачей, остающихся безнаказанными, а в «Игре» — рефлексии майора Грома, которому грозит суд за нарушение служебных полномочий.



Свое выступление на суде герой сначала читает по бумажке (подсунутой ему все той же ушлой Пчелкиной), но потом отбрасывает ее и говорит от сердца: «Раньше мне казалось, что неважно, каким способом я добиваюсь результата, но теперь я понял, что никакие победы не смоют крови. Я поставил под угрозу жизнь многих людей, и потому больше не могу оставаться в полиции. Это не вопрос долга, а вопрос чести. Пускай моя история станет примером, что цель не оправдывает средства, никогда».



Слушая эту убаюкивающую покаянную речь под посапывание заскучавшего фандома, когда хронометраж фильма лишь немного не дотягивает до трехчасовой отметки, понимаешь, что все-таки неспроста грозная фамилия героя, который монотонно то грешит, то кается, рифмуется с названием седативного и снотворного средства «бром».



Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

