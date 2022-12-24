Когда Анубис был Тузиком: детские годы майора Грома в приквеле «Чумного Доктора»

Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» побывала на премьере обсуждаемого боевика, который выйдет на «Кинопоиске» только 1 января, и оценила метаморфозы вымышленного «Петербурга 90-х». «Гром: Трудное детство» — второй фильм по комиксам о неподкупном петербургском полицейском со скверным характером, которого окружающие справедливо считают «отбитым нахрен». Приквел прошлогоднего супергеройского боевика «Майор Гром: Чумной Доктор» проливает свет на тяжелую наследственность «потомственного легавого», берущего пример со своего отца, 20 лет назад погибшего на задании.

Эта семейная предыстория Грома-младшего уже вкратце излагалась в титрах «Чумного Доктора» гнусавым, приблатненным говорком: «Кто такой Игорюня Гром? Да вы шо, гоните? Его вся улица знает». Теперь она разворачивается на 80 минут в формате детского фильма, где главного героя играет 15-летний Кай Гетц, а его отца Константина — Сергей Марин. Отношения между ними составляют основной сюжет фильма, более важный и чуть старательней прописанный, чем полицейская линия с поимкой криминального авторитета с песьей головой по кличке Анубис, которого бравые милиционеры презрительно называют Тузиком. Кинологическую тему с самого начала задают кадры с перформансом человека-собаки Олега Кулика, мелькающие в прологе, где авторы нарезкой телевизионной хроники пытаются создать атмосферу «лихих 90-х».



Из приквела прорисовываются некоторые важные штрихи к психологическому портрету героя: например, можно узнать, откуда взялась у Грома его фирменная приговорка «думай, думай» (в сочетании с простодушным лицом исполнителя главной роли Тихона Жизневского производящая некоторый комический эффект). Она прицепилась к нему в результате постоянных сражений в шахматы с отцом, в том числе и на пари: Игорюня выиграл билеты в Диснейленд на какой-то школьной олимпиаде, и осталось «лишь» купить билеты в Америку, но отец не хочет тратить на эту увеселительную поездку деньги, накопленные на стиралку. Спор между отцом и сыном должен решиться в очередной шахматной партии, поскольку хозяйки в доме нет.

Отсутствие матери у Игоря преподносится как сам собой разумеющийся факт, никак не комментируемый ни словом, ни вздохом, ни хоть каким-то косвенным намеком. Возможно, авторы приберегают тайну несуществующей матери для следующих фильмов франшизы. Надежда на то, что они все-таки будут (несмотря на провал «Чумного Доктора» в прокате, компенсированный его чудесной продажей на платформу Netflix), теплится в сцене после титров «Трудного детства», которой стоит дождаться, чтобы встретиться с самым симпатичным персонажем «Чумного Доктора», даже в смирительной рубашке не теряющим активной жизненной позиции.



Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Фото: предоставлено «Кинопоиском» Поделиться Поделиться





В «Трудном детстве» команда сценаристов по сравнению с «Чумным Доктором» заметно сократилась (из старых участников в ней значится лишь продюсер Артем Габрелянов), и им стало труднее справляться с задачей, худо-бедно выполненной в первом фильме: аккуратно следовать голливудской методичке, воспроизводя одно за другим клише из блокбастеров о супергероях вроде Бэтмена. Но все-таки есть у франшизы и местный колорит: прежде всего это архитектурные достопримечательности Петербурга, задекорированного под Готэм-Сити; главное полицейское (тогда еще милицейское) управление Петербурга, где служит династия Громов, и в 90-е располагается в Мраморном дворце, а над Исаакиевской площадью возвышается шуточная реклама Adibas, установленная на крыше «Астории».



Кроме отца узкий круг общения маленького Грома составляет очень толстый мальчик по имени Игнат, наряженный как гангста-рэпер, разговаривающий с одесским акцентом и нарочитым фрикативным «г», как в сериале «Ликвидация» (наверное, авторы рассчитывали, что сочетание всех этих деталей само по себе уже должно вызывать смех). Играющий Игната экспансивный толстяк Владимир Яганов многовато актерствует и часто задвигает на второй план более флегматичного Кая Гетца, чей герой в детстве был далеко не таким «отбитым», каким вырос потом, и хотя бы изредка задумывался о последствиях своих поступков. Но, к сожалению, не в том случае, когда ему приходит идея украсть у папы патрон для традиционного мальчишечьего развлечения — нагревания на сильном огне. Кроме роковых трагических последствий эта выходка влечет за собой и немного комическое: из машины, в которую попал нагретый патрон, выскакивает один из колоритных символов 90-х — шоумен Стас Барецкий — и бежит проучить сорванцов. Этот эпичный пробег продублирован одной из анимационных вставок, которые помогают хоть как-то дотянуть до 80 минут хронометраж фильма, где интересных событий явный дефицит.



Впрочем, авторам «Трудного детства» удалось сохранить главное достоинство «Чумного Доктора» — зрителю не приходится слишком сильно напрягать мозг и долго биться над разгадкой, кто же все-таки скрывается под той или иной эффектной маской. В первом фильме догадаться об этом было легко после первой же сцены, где будущему серийному мстителю, воспитаннику детдома, давали возможность высказаться о царящем вокруг беспределе толстосумов. В «Трудном детстве» зритель, обладающий опытом просмотра такого рода продукции и минимальной интуицией, без труда вычислит, кто скрывается под маской Анубиса, заскучав во время нудной вечеринки, куда на поклон к криминальному королю Петербурга съезжаются все богачи. На это нелепое подпольное суаре, где мужики в набедренных повязках водят хороводы вокруг бассейна в свете факелов, проникают по разным каналам и со своими целями и старший Гром, и младший. В общем, все мало-мальски значимые персонажи так или иначе здесь задействованы, так что разгадка приходит сама собой.

Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»