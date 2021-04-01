«Майор Гром»: Как из цитат и заимствований собрать русский народный комикс

Назвать его долгожданным было бы преувеличением, но определенные надежды с фильмом все-таки были связаны. Во-первых, в основе — редкий успешный и худо-бедно вышедший за рамки сугубо нишевого продукта комикс, у которого хватает читателей и поклонников. Во-вторых, создатели фильма во главе с режиссером Олегом Трофимом приложили порядочные и честные усилия к тому, чтобы о фильме как минимум заговорили. Еще в 2017 году они сняли короткометражную версию «Грома», выложили ее в Сеть, где она набрала вполне впечатляющее число просмотров и приобрела лояльность аудитории. Кроме того, короткий метр позволил команде молодых кинематографистов найти финансирование. В итоге «Гром» выходит с поддержкой, какой не было давно ни у одного другого фильма: в дело замешан и цифровой гигант «Яндекс» с «КиноПоиском», и русское подразделение "Диснея", которое занимается прокатом. Да и просто в современном русском кино фильм, снятый без всяких ВГТРК и Фондов кино, без поддержки чиновников и близких к ним общественных организаций, без единой звезды и всего с парой-тройкой просто узнаваемых актерских лиц, — уже вполне себе большое событие.

При всем этом «Майор» на слишком многое не претендует: даже сюжет тут — вполне безделушка, шаблонная история про борьбу бобра с козлом. Брутальный майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) не жалеет сил, чтобы бороться с преступностью, но на его пути встает народный мститель в носатой маске. Он ловит ушедших от ответственности коррупционеров и детей влиятельных чиновников и показательно казнит их, транслируя расправы в прямом эфире в соцсетях. Гром пытается поймать неуловимого мстителя — а в этом ему то мешает, то помогает блогерка Юля Пчелка (Любовь Аксенова), которой хочется набрать лайков и рассказать побольше о полиции и преступности. Тем временем народный мститель выпускает на волю протестные настроения в Петербурге и превращает жизнь в городе в сущее пиршество хаоса.

Ловить в сочиненном командой молодых сценаристов какие-то социальные намеки, отсылки к текущей ситуации, протестам, Навальному или хоть к борьбе государства с соцсетями — дело глухое и бессмысленное. Ясно, что авторы не стремятся высказаться по острым поводам: они просто старательно копируют темы и образы комиксового мейнстрима, закрепившиеся в сагах «Марвелла» и DC.

«Майор» вообще с первых же кадров огорошивает своей вторичностью — начинает казаться, что фильм снимал искусственный интеллект, в который загрузили выборку самых успешных блокбастеров последнего десятилетия. «Темный рыцарь» цитируется прямо — и не раз. Драматургию аккуратно срисовали с бондианы: до титров зрителя погружают в опасную и ритмичную сцену погони, за этим следуют длинные и медитативные титры под красивую песню. По меркам агента 007 сшили и канву, связанную с отношениями главного героя, и, так сказать, Гром-герл, назойливой проныры-блогерки, а сцену в казино просто ненавязчиво списали с эпизода в Макао из «Скайфолла». Наконец, главного антагониста здесь попросту скопировали с героя Джесси Айзенберга из «Лиги справедливости».



Но из этого цементного покрытия из копий и реплик то и дело проклевываются какие-то живые ростки. То преступникам найдут удачные маски — в виде героев советского мультика про хоккеистов. То остроумно введут камео Виталия Милонова.



Но главная удача и главный живой элемент тут — как таковой герой. Хотя по всем показателям он должен был быть в этой среде актуальных цитат элементом чужеродным и обреченным на гибель: что делать в мире соцсетей и блогеров срисованному то ли с Глеба Жеглова, то ли с Давы Марковича Гоцмана следаку в кожанке и кепке? При этом именно он оживляет общую мертвую, выверенную по референсам структуру фильма. Не в обиду исполнителю главной роли Тихони Жизневскому будет сказано — это не его заслуга. Во всяком случае, не в первую очередь. Потому что Гром изначально удачно найден и придуман — ну а кто русский супермен, если не Жеглов — Гоцман? К тому же ему, живущему в развалюхе в старом фонде любителю шавермы, у которого в туалете двери нет, легко и приятно сочувствовать, с ним себя просто ассоциировать. Странным образом, один этот удачный — и тоже, кстати, не самый оригинальный — персонаж оживляет весь окружающий ландшафт.

