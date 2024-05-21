В Кремле назвали любопытной реакцию США на требование к МУС арестовать руководство Израиля

Вашингтон любопытно отреагировал на требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Такое мнение 21 мая выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Ситуация более чем любопытная в плане отношения США и готовности использовать санкционные методы даже в отношении МУС», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что законодатели рассматривают возможность введения санкций в отношении МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.
20 мая прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта. По его информации, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют сделать вывод, что чиновники несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные территории Палестины в секторе Газа как минимум с 8 октября 2023 года. Вместе с тем прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров ХАМАСа.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет, чтобы ХАМАС было разгромлено, поэтому будет работать с Израилем, чтобы так и случилось. Действия Израиля в секторе Газа, на его взгляд, не являются геноцидом.