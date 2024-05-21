Новым главой комитета по развитию туризма стал руководитель Пискаревского мемориального кладбища

Главой комитета по развитию туризма стал Евгений Панкевич, ранее уже руководивший ведомством. Как стало известно «Фонтанке», 21 мая его представят коллективу в качестве первого замглавы комитета и временно исполняющего обязанности председателя.

Кресло председателя комитета по развитию туризма освободилось после ухода с этой должности Сергея Корнеева, о чем стало известно в конце прошлой недели.



Евгений Панкевич в 2012–2016 годах работал замдиректора музея А.В. Суворова, затем до 2018 года возглавлял ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», а после занимал должность замглавы администрации Московского района. В июне 2018 года был назначен председателем комитета по развитию туризма, на этой должности он проработал до 2020 года. Во время его руководства Петербург окончательно обрел туристический мультибренд.

