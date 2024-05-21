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    Новым главой комитета по развитию туризма стал руководитель Пискаревского мемориального кладбища

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    Главой комитета по развитию туризма стал Евгений Панкевич, ранее уже руководивший ведомством. Как стало известно «Фонтанке», 21 мая его представят коллективу в качестве первого замглавы комитета и временно исполняющего обязанности председателя.

    Фото: скрин Город Плюс
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    Кресло председателя комитета по развитию туризма освободилось после ухода с этой должности Сергея Корнеева, о чем стало известно в конце прошлой недели.

    Евгений Панкевич в 2012–2016 годах работал замдиректора музея А.В. Суворова, затем до 2018 года возглавлял ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», а после занимал должность замглавы администрации Московского района. В июне 2018 года был назначен председателем комитета по развитию туризма, на этой должности он проработал до 2020 года. Во время его руководства Петербург окончательно обрел туристический мультибренд.

    В сентябре 2020 года Евгений Панкевич возглавил «Пискаревское мемориальное кладбище», где работал до настоящего времени.

    На момент публикации связаться с Евгением Панкевичем не удалось. На сайте Смольного и Пискаревского кладбища изменения пока не отразились.

    Фото: скрин Город Плюс

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