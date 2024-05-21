Politico: ЕС хочет 25 июня начать переговоры о приеме Молдавии и Украины

Страны Евросоюза планируют 25 июня начать официальные переговоры о включении Молдавии и Украины в союз. Об этом 21 мая пишет газета Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.



О намерении члены объединения заявляли еще в декабре 2023 года. Но решение откладывалось по причине несогласия Венгрии и из-за опасений, что вопрос расширения ЕС станет ключевой темой во время выборов в Европарламент 6-9 июня.



По версии одного из дипломатов, Венгрия, возможно, захочет закончить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле начнет шестимесячное председательство в Совете ЕС.

