Полюбуйтесь на птенца самой редкой в мире совы

Птенца самой редкой и самой большой совы в мире (с размахом крыльев до 190 см) обнаружили в Норском заповеднике Приамурья. Об этом рассказывает 21 мая телеграм-канал заповедника и показывает видео с ним. Это птенец рыбного филина, занесенного в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Сейчас, по данным учёных, эти птицы обитают только в России на Дальнем Востоке, их насчитывается не более 400 пар. На фото взрослая сова закрывает собой птенца.
«Обычно в кладке два яйца, но чаще выживает только один птенец. А если кладка замерзает зимой, второй раз за этот год отложить яйца самка уже не может», — отмечают в заповеднике.
Рыбные филины устраивают дупла в старых сухих деревьях на высоте более 10 метров. Но такие деревья легко падают при сильном ветре и первыми сгорают во время лесных пожаров. Поэтому сейчас в заповеднике тестируют искусственно созданные гнезда — их размещают на более молодых и устойчивых деревьях.