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    В Петербурге самый прохладный день на этой неделе

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    Небольшое похолодание в Петербурге продлится ещё один день.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит 17–19 градусов.

    На синоптическую ситуацию в регионе влияет очередной очаг скандинавского антициклона. Наполненный прохладными воздушными массами, он сделает погоду относительно малооблачной и сухой и ограничит дневной прогрев. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Уже завтра станет теплее — до 21 градуса, а в четверг ожидается 23–25 градусов.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

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