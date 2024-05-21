Правительство Финляндии представило законопроект о борьбе с направляемой миграцией. Очередь за парламентом

Законопроект о борьбе с направляемой миграцией на восточной границе представило правительство Финляндии. Проект должен одобрить парламент, в том числе большая часть оппозиционных партий, пишет 21 мая Yle.
Премьер-министр Петтери Орпо (КП) на пресс-конференции заявил, что европейское законодательство не предусматривает нынешних угроз безопасности на границе, поэтому Финляндии необходимо найти решение для борьбы с направляемой миграцией.
Орпо уверен, что закон об инструментальной иммиграции будет одобрен парламентом.
Министр внутренних дел Мари Рантанен отметила, что вопрос не идет об ужесточении миграционного законодательства. По ее словам, в центре внимания властей именно борьба с направляемой миграцией.
В документе остался пункт о том, что правительство может сосредоточить подачу заявлений о предоставлении международной защиты только на части границы или около нее.
Конституционный комитет Финляндии уже одобрил закон, позволяющий пограничникам отказывать в убежище беженцам прямо на границе и принудительно выдворять их из страны.
Ранее Орпо говорил, что в случае если закон примут, Финляндия постарается «осторожно открыть границу» хотя бы на одном погранпункте. Премьер-министр подчеркнул, что если получится наладить сотрудничество по обе стороны границы, то появится возможность открыть и другие погранпункты.