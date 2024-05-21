    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    768мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.65eur98.58

    Правительство Финляндии представило законопроект о борьбе с направляемой миграцией. Очередь за парламентом

    1266
    обсудить

    Законопроект о борьбе с направляемой миграцией на восточной границе представило правительство Финляндии. Проект должен одобрить парламент, в том числе большая часть оппозиционных партий, пишет 21 мая Yle.

    Премьер-министр Петтери Орпо (КП) на пресс-конференции заявил, что европейское законодательство не предусматривает нынешних угроз безопасности на границе, поэтому Финляндии необходимо найти решение для борьбы с направляемой миграцией.

    Орпо уверен, что закон об инструментальной иммиграции будет одобрен парламентом.

    Министр внутренних дел Мари Рантанен отметила, что вопрос не идет об ужесточении миграционного законодательства. По ее словам, в центре внимания властей именно борьба с направляемой миграцией.

    В документе остался пункт о том, что правительство может сосредоточить подачу заявлений о предоставлении международной защиты только на части границы или около нее.

    Конституционный комитет Финляндии уже одобрил закон, позволяющий пограничникам отказывать в убежище беженцам прямо на границе и принудительно выдворять их из страны.

    Ранее Орпо говорил, что в случае если закон примут, Финляндия постарается «осторожно открыть границу» хотя бы на одном погранпункте. Премьер-министр подчеркнул, что если получится наладить сотрудничество по обе стороны границы, то появится возможность открыть и другие погранпункты.

    Власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». В итоге закрытыми оказались пропускные пункты Иматры, Куусамо, Нииралы, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса. Этому предшествовал мигрантский кризис, когда поток иностранцев, желающих попасть в ЕС, хлынул со стороны российской границы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close