Правительство Финляндии представило законопроект о борьбе с направляемой миграцией. Очередь за парламентом

Законопроект о борьбе с направляемой миграцией на восточной границе представило правительство Финляндии. Проект должен одобрить парламент, в том числе большая часть оппозиционных партий, пишет 21 мая Yle.



Премьер-министр Петтери Орпо (КП) на пресс-конференции заявил, что европейское законодательство не предусматривает нынешних угроз безопасности на границе, поэтому Финляндии необходимо найти решение для борьбы с направляемой миграцией.



Орпо уверен, что закон об инструментальной иммиграции будет одобрен парламентом.

