В Петербурге обокрали директора школы из Сибири. Добычей стали кольца с бриллиантами на миллион рублей

Дорого обошёлся визит в Петербург для основательницы образовательного центра из Новосибирска. Погрузившись в дела, она недосчиталась трёх колец, которые оценила в круглую сумму.



О пропаже украшений 38-летняя жительница Новосибирска заявила в полицию Адмиралтейского района накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая. Она приехала в Петербург в командировку, остановилась в пятизвёздочной гостинице на набережной Обводного канала и там же в сейфе держала косметичку с ювелирными изделиями.

