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    В Петербурге обокрали директора школы из Сибири. Добычей стали кольца с бриллиантами на миллион рублей

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    Дорого обошёлся визит в Петербург для основательницы образовательного центра из Новосибирска. Погрузившись в дела, она недосчиталась трёх колец, которые оценила в круглую сумму.

    О пропаже украшений 38-летняя жительница Новосибирска заявила в полицию Адмиралтейского района накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая. Она приехала в Петербург в командировку, остановилась в пятизвёздочной гостинице на набережной Обводного канала и там же в сейфе держала косметичку с ювелирными изделиями.

    17 мая женщина доставала пару колец и уверена, что тогда в косметичке были ещё три: с бриллиантами, топазом и в форме леопарда. Утром понедельника украшений на месте не оказалось.

    Полицейские проверили номер на отпечатки пальцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Заявительница — многодетная мать, которая руководит сетью образовательных центров в Новосибирске. В выходные её ученики участвовали в независимом математическом чемпионате России, который проходил в Петербурге. Пропавшие украшения она оценила в миллион рублей.

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