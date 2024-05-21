В Петербурге обокрали директора школы из Сибири. Добычей стали кольца с бриллиантами на миллион рублей

Дорого обошёлся визит в Петербург для основательницы образовательного центра из Новосибирска. Погрузившись в дела, она недосчиталась трёх колец, которые оценила в круглую сумму.
О пропаже украшений 38-летняя жительница Новосибирска заявила в полицию Адмиралтейского района накануне, стало известно
17 мая женщина доставала пару колец и уверена, что тогда в косметичке были ещё три: с бриллиантами, топазом и в форме леопарда. Утром понедельника украшений на месте не оказалось.
Полицейские проверили номер на отпечатки пальцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Заявительница — многодетная мать, которая руководит сетью образовательных центров в Новосибирске. В выходные её ученики участвовали в независимом математическом чемпионате России, который проходил в Петербурге. Пропавшие украшения она оценила в миллион рублей.