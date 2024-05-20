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    В Ростове-на-Дону эвакуированным жильцам аварийного дома пришлось брать здание штурмом, чтобы забрать личные вещи

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    В Ростове-на-Дону жители аварийного дома на улице Нариманова, частично обрушившегося в январе 2024 года, 20 мая предприняли попытку самостоятельно проникнуть внутрь здания, чтобы забрать свои личные вещи. Об этом стало известно из материала издания 161.ru.

    Попытка «штурма» была не первой: ранее ростовчане уже пытались ворваться внутрь аварийно-опасного здания, из которого их выселяли в спешке сразу после обрушения, хотя сам дом был признан аварийным еще в 2020 году.

    Сити-менеджер Алексей Логвиненко встретился с пострадавшими лишь через две недели после обрушения и предложил оставшимся без жилья ростовчанам брать кредиты на новые квартиры.

    Как сообщает 161.ru, представители администрации Ворошиловского района сообщили жильцам, что им нельзя проникать внутрь опасного здания, но не предоставили в помощь аварийные или вспомогательные службы. Тогда люди решили сделать все самостоятельно и взяли дом «штурмом»: преодолели барьеры, приставили к окнам лестницы и вступили в столкновение с полицией.

    Из дома выносили предметы быта, технику, обогреватели, постельное белье и многие другие вещи. На место приехал замглавы администрации Ростова по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин, который упрекнул жильцов в том, что они рискуют жизнью и здоровьем ради вещей.

    После того как «штурм» завершился, у дома остались крупная мебель, холодильники и кровати. Полиция восстановила вокруг дома оцепление.

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    РостовДом на Нариманова
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