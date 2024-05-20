В Ростове-на-Дону эвакуированным жильцам аварийного дома пришлось брать здание штурмом, чтобы забрать личные вещи

В Ростове-на-Дону жители аварийного дома на улице Нариманова, частично обрушившегося в январе 2024 года, 20 мая предприняли попытку самостоятельно проникнуть внутрь здания, чтобы забрать свои личные вещи. Об этом стало известно из материала издания 161.ru.
Попытка «штурма» была не первой: ранее ростовчане уже пытались ворваться внутрь аварийно-опасного здания, из которого их выселяли в спешке сразу после обрушения, хотя сам дом был признан аварийным еще в 2020 году.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко встретился с пострадавшими лишь через две недели после обрушения и предложил оставшимся без жилья ростовчанам брать кредиты на новые квартиры.
Как сообщает 161.ru, представители администрации Ворошиловского района сообщили жильцам, что им нельзя проникать внутрь опасного здания, но не предоставили в помощь аварийные или вспомогательные службы. Тогда люди решили сделать все самостоятельно и взяли дом «штурмом»: преодолели барьеры, приставили к окнам лестницы и вступили в столкновение с полицией.
Из дома выносили предметы быта, технику, обогреватели, постельное белье и многие другие вещи. На место приехал замглавы администрации Ростова по вопросам ГО и ЧС Алексей Потешкин, который упрекнул жильцов в том, что они рискуют жизнью и здоровьем ради вещей.
После того как «штурм» завершился, у дома остались крупная мебель, холодильники и кровати. Полиция восстановила вокруг дома оцепление.