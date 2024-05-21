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    Автомобили «Лада» начинают продавать на Wildberries

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    На маркетплейсе Wildberries появились в продаже автомобили LADA. Пока, на первом этапе, их могут приобрести жители Волгоградской области. Об этом сообщает 21 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

    В наличии есть все представленные модели. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей машины. Гарантия официального дилера — три года или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

    Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин отметил, что онлайн-продажи — одно из ключевых направлений стратегии компании, а планируется разработка специальных условий покупки «Лад» на Wildberries.

    «Я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление», — сказала гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

    В апреле на маркетплейсе появилась новая категория «Транспортные средства», в неё планируется добавить квадроциклы, снегоходы и другие транспортные средства. Первой машиной стала Chery. За первый месяц, по данным Wildberries, покупатели приобрели 11 автомобилей и один мотоцикл.

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