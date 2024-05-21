Автомобили «Лада» начинают продавать на Wildberries

На маркетплейсе Wildberries появились в продаже автомобили LADA. Пока, на первом этапе, их могут приобрести жители Волгоградской области. Об этом сообщает 21 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.



В наличии есть все представленные модели. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей машины. Гарантия официального дилера — три года или 100 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).



Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин отметил, что онлайн-продажи — одно из ключевых направлений стратегии компании, а планируется разработка специальных условий покупки «Лад» на Wildberries.

