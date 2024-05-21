Отрицательная аномалия майской температуры в Петербурге сохраняется

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Погодные итоги второй декады мая подвел 21 числа в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Потепление прошлой недели не смогло перевесить холодов начала месяца, и на сегодня аномалия температуры всё ещё отрицательная — минус 1,1 градуса. Но впереди нас ждёт теплая погода, и аномалия может выйти на положительные значения.



«Сама вторая декада с температурой +13,5 гр. средняя, далеко и от самых холодных периодов, и от очень теплых», — резюмирует Колесов.



В конце декады температура достигла плюс 26,1 градуса, но, например, в 2014 году в эти дни было плюс 33, и люди спасались от жары, купаясь в Финском заливе.



Осадков практически не было, только 11 мая — 1 мм дождя. Но и это не рекорд. В 2010 году во второй декаде мая в Петербурге выпало всего 0,4 мм, а в 1998 году — ноль. «Но от этого не легче, дождик нужен природе», — отмечает синоптик.



«И конечно про солнце, его довольно много — 102,3 часа за декаду, при максимуме 121 час в 1966 году. Но тут надо напомнить, что был один день в мае без солнца и как раз во второй декаде — 13 числа», — добавляет Колесов.

