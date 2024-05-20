Дождь в Петербурге отменяется, но не холодный воздух. А ещё в прогнозе — новая жара

В ближайшие часы холодный атмосферный фронт приблизится к Петербургу, закроет небо облаками, и к нам пойдут массы холодного воздуха. Поэтому несмотря на то, что за утренние часы воздух прогрелся почти до 19 градусов, выше 20 сегодня не будет. А вот дождь — под вопросом. Об этом рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

Скорее всего, в городе осадков всё-таки не будет, хотя изначально они ожидались.



«Да и по югу области вероятность осадков становится всё меньше. Уже завидую, местами утром по югу области прошёл дождик и хоть немного, но полил огороды», — пишет Колесов.

