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    Дождь в Петербурге отменяется, но не холодный воздух. А ещё в прогнозе — новая жара

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    В ближайшие часы холодный атмосферный фронт приблизится к Петербургу, закроет небо облаками, и к нам пойдут массы холодного воздуха. Поэтому несмотря на то, что за утренние часы воздух прогрелся почти до 19 градусов, выше 20 сегодня не будет. А вот дождь — под вопросом. Об этом рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Скорее всего, в городе осадков всё-таки не будет, хотя изначально они ожидались.

    «Да и по югу области вероятность осадков становится всё меньше. Уже завидую, местами утром по югу области прошёл дождик и хоть немного, но полил огороды», — пишет Колесов.

    А вообще, мы постепенно движемся к лету. Вчера столбики термометров в Петербурге поднялись выше 25 градусов, максимум составил 26,1 градуса. В Ленинградской области в этом году такие температуры уже фиксировались, а в Петербурге из-за западного ветра тогда воздух не прогрелся.

    «К следующим выходным дням снова будет жарко, и там можем преодолеть и эти +26 гр.», — добавляет синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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