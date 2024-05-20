Жара в Петербурге закончилась, возможен короткий дождь

Погода в Петербурге снова стала более весенней, чем летней.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 мая в городе будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 18–20 градусов.
Сегодня погоду в регионе будет формировать вытянувшийся в широтном направлении холодный атмосферный фронт. Медленно дрейфуя к югу, он станет причиной локальных и кратковременных дождей и откроет дорогу в регион прохладному воздуху. В Ленинградской области 18–25 градусов, местами на севере до 15. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня осадков не ожидается, температура около 19 градусов.