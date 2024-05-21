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    В парке Сосновка нашли труп новорожденного

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    6 комментариев

    Тело новорожденного нашел прохожий в парке Сосновка в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 мая.

    Накануне днем в полицию позвонил мужчина и сообщил об обнаружении мертвого ребенка. Прибывший на место сотрудник удостоверился в верности информации. На месте происшествия он увидел тело новорожденного мальчика с пуповиной. Судя по внешним признакам, лежало оно уже давно. Ребенка оставили на одеяле, испачканном кровью. Рядом был черный пакет.

    Правоохранительные органы проводят проверку.

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    Комментарии 6

    Akabos21 Мая 2024 в 09:04
    Год семьи...
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