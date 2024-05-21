В парке Сосновка нашли труп новорожденного

Тело новорожденного нашел прохожий в парке Сосновка в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 мая.
Накануне днем в полицию позвонил мужчина и сообщил об обнаружении мертвого ребенка. Прибывший на место сотрудник удостоверился в верности информации. На месте происшествия он увидел тело новорожденного мальчика с пуповиной. Судя по внешним признакам, лежало оно уже давно. Ребенка оставили на одеяле, испачканном кровью. Рядом был черный пакет.
Правоохранительные органы проводят проверку.