Скарлетт Йоханссон требует разобраться с новым голосом OpenAl, похожим на ее собственный

Актриса Скарлетт Йоханссон вместе со своими адвокатами обратила внимание на голос личного помощника ИИ, разработанного компанией OpenAl. По мнению актрисы, голос, которым разговаривает чат-бот, очень похож на ее собственный. Об этом сообщает новостной портал NPR.



Новая модель искусственного интеллекта GPT-4o превращает чат-бот в голосового помощника, который может распознавать эмоции и петь по команде. На прошлой неделе OpenAl продемонстрировала свою новинку. Многие заметили, что голос ИИ похож на голос Йоханссон из фильма 2013 года «Она». Кинокартина рассказывает о мужчине, который влюбляется в женский голос операционной системы собственного компьютера.

