    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    768мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.65eur98.58

    Скарлетт Йоханссон требует разобраться с новым голосом OpenAl, похожим на ее собственный

    1204
    2 комментария

    Актриса Скарлетт Йоханссон вместе со своими адвокатами обратила внимание на голос личного помощника ИИ, разработанного компанией OpenAl. По мнению актрисы, голос, которым разговаривает чат-бот, очень похож на ее собственный. Об этом сообщает новостной портал NPR.

    Новая модель искусственного интеллекта GPT-4o превращает чат-бот в голосового помощника, который может распознавать эмоции и петь по команде. На прошлой неделе OpenAl продемонстрировала свою новинку. Многие заметили, что голос ИИ похож на голос Йоханссон из фильма 2013 года «Она». Кинокартина рассказывает о мужчине, который влюбляется в женский голос операционной системы собственного компьютера.

    Скарлетт Йоханссон рассказала, что девять месяцев назад генеральный директор OpenAl Сам Альтман обращался к ней с просьбой разрешить использовать её голос для голосового помощника ИИ. Тогда актриса не дала свое согласие. За пару дней до презентации ChatGPT Альтман снова обратился к актрисе. Он призвал её изменить свою позицию и все-таки разрешить использовать голос. Но и во второй раз Скарлетт ему отказала.

    «В то время, когда мы все боремся с дипфейками и защитой нашего собственного подобия, <...> я считаю, что это вопросы, которые заслуживают абсолютной ясности», — цитирует NPR актрису.

    Генеральный директор компании отрицал сходство голоса чат-бота и Скарлетт Йоханссон, однако позже он сообщил, что «из уважения к госпоже Йоханссон мы приостановили использование голоса Sky в наших продуктах».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АктерыИИИскусственный интеллект
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close