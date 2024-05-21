Скарлетт Йоханссон требует разобраться с новым голосом OpenAl, похожим на ее собственный

Актриса Скарлетт Йоханссон вместе со своими адвокатами обратила внимание на голос личного помощника ИИ, разработанного компанией OpenAl. По мнению актрисы, голос, которым разговаривает чат-бот, очень похож на ее собственный. Об этом сообщает новостной портал NPR.
Новая модель искусственного интеллекта GPT-4o превращает чат-бот в голосового помощника, который может распознавать эмоции и петь по команде. На прошлой неделе OpenAl продемонстрировала свою новинку. Многие заметили, что голос ИИ похож на голос Йоханссон из фильма 2013 года «Она». Кинокартина рассказывает о мужчине, который влюбляется в женский голос операционной системы собственного компьютера.
Скарлетт Йоханссон рассказала, что девять месяцев назад генеральный директор OpenAl Сам Альтман обращался к ней с просьбой разрешить использовать её голос для голосового помощника ИИ. Тогда актриса не дала свое согласие. За пару дней до презентации ChatGPT Альтман снова обратился к актрисе. Он призвал её изменить свою позицию и все-таки разрешить использовать голос. Но и во второй раз Скарлетт ему отказала.
«В то время, когда мы все боремся с дипфейками и защитой нашего собственного подобия, <...> я считаю, что это вопросы, которые заслуживают абсолютной ясности», — цитирует NPR актрису.
Генеральный директор компании отрицал сходство голоса чат-бота и Скарлетт Йоханссон, однако позже он сообщил, что «из уважения к госпоже Йоханссон мы приостановили использование голоса Sky в наших продуктах».