В ФРГ начинается процесс над Генрихом XIII и его русской подругой, которых обвиняют в попытке госпереворота

Во Франкфурте стартует судебный процесс по делу о подготовке государственного переворота. Предполагаемым главарем группы считается аристократ, известный как принц
По версии федеральной прокуратуры, группа планировала штурмовать рейхстаг в Берлине при вооруженной поддержке своего военизированного крыла, а затем арестовать членов бундестага и представить общественности канцлера Олафа Шольца в наручниках — всё это планировалось показать по телевидению, чтобы таким образом привлечь на свою сторону граждан Германии. В случае успеха 72-летний
Группа Генриха считается частью движения, известного как «Рейхсбюргеры», или граждане рейха, численность которых в настоящее время власти оценивают в
В конце апреля в Штутгарте прошел первый судебный процесс, где судили участников предполагаемого военного крыла группировки, куда вошли солдаты, спецслужбы, полицейские, слесари и сантехник. Во Франкфурте пройдет второй процесс с участием заговорщиков. Третий должен состояться летом в Мюнхене, где перед судом предстанет так называемое эзотерическое крыло группы, среди которых врач и знаменитый шеф-повар. По данным следствия, это ближайшие помощники группы.
Всего под судом находятся 26 человек — 27-й, мужчина в возрасте 70 лет, недавно скончался в больнице во Франкфурте. Ожидается, что все три дела будут слушаться в течение года и более.
Заговорщиков задержали еще в 2022 году. Среди тех, кто оказался за решеткой, —
Несмотря на то, что организация всегда вызывала насмешку со стороны общества, в своем 621-страничном обвинительном заключении следователи неоднократно подчеркивали, насколько хорошо организована и опасна группа. По данным полиции, группа накопила более полумиллиона евро золотом и наличными, а также хранила сотни единиц огнестрельного оружия, десятки тысяч патронов и взрывчатых веществ. В их распоряжении были спутниковые телефоны, с помощью которых они предполагали оставаться на связи после того, как военизированное крыло осуществило планы по отключению национальных сетей связи и электричества.