В ФРГ начинается процесс над Генрихом XIII и его русской подругой, которых обвиняют в попытке госпереворота

Во Франкфурте стартует судебный процесс по делу о подготовке государственного переворота. Предполагаемым главарем группы считается аристократ, известный как принц Генрих XIII , вместе с ним работали его русская подруга и семь других членов-основателей, включая экс-полицейского и бывшего судью, который сейчас является депутатом крайне правой партии AfD. Об этом 21 мая пишет The Guardian . По версии федеральной прокуратуры, группа планировала штурмовать рейхстаг в Берлине при вооруженной поддержке своего военизированного крыла, а затем арестовать членов бундестага и представить общественности канцлера Олафа Шольца в наручниках — всё это планировалось показать по телевидению, чтобы таким образом привлечь на свою сторону граждан Германии. В случае успеха 72-летний Генрих XIII рассчитывал стать новым канцлером ФРГ.

Группа Генриха считается частью движения, известного как «Рейхсбюргеры», или граждане рейха, численность которых в настоящее время власти оценивают в 23 тыс. человек . Радикалы отказываются признавать легитимность современного немецкого государства и желают вернуться к границам Германии образца до 1918 года. В конце апреля в Штутгарте прошел первый судебный процесс, где судили участников предполагаемого военного крыла группировки, куда вошли солдаты, спецслужбы, полицейские, слесари и сантехник. Во Франкфурте пройдет второй процесс с участием заговорщиков. Третий должен состояться летом в Мюнхене, где перед судом предстанет так называемое эзотерическое крыло группы, среди которых врач и знаменитый шеф-повар. По данным следствия, это ближайшие помощники группы.

Всего под судом находятся 26 человек — 27-й, мужчина в возрасте 70 лет, недавно скончался в больнице во Франкфурте. Ожидается, что все три дела будут слушаться в течение года и более.

Заговорщиков задержали еще в 2022 году. Среди тех, кто оказался за решеткой, — Генрих XIII , он же принц Рейсс (или Росс) и Виталия Б., она гражданка России и, по некоторым данным, была партнершей принца. Якобы через нее он связывался с российским посольством.