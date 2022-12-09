Принц и россиянка арестованы в Германии за заговор с целью госпереворота

Прокуратура Германии выполнила требование суда об аресте 23 подозреваемых в заговоре с целью захвата власти. Еще двое задержаны за пределами страны, инициирована экстрадиция.
Об арестах пишет Генпрокуратура страны 9 декабря. Среди тех, кто оказался за решеткой, Генрих XIII, он же принц Рейсс (или Росс). Также в списке Виталия Б., она гражданка России и, по некоторым данным, была партнершей принца. Якобы через нее он связывался с российским посольством. Der Spiegel пишет, что среди 25 подозреваемых есть бывшие члены командования спецназа Бундесвера, действующий элитный солдат, офицер полиции, отстраненный от службы, судья в отставке, пилот, юрист с докторской степенью, шеф-повар, тенор, предприниматель и врач.
Задержания прошли два дня назад, обыски состоялись практически по всей стране, а также в Италии и Австрии, откуда Германия рассчитывает экстрадировать еще двоих арестованных.
Задержанные были сторонниками движения рейхсбюргеров, которые считают нелегитимным нынешний государственный строй и убеждены, что на самом деле страной управляют американцы. Принц считается одной из ключевых фигур в нынешнем уголовном деле. Группа якобы собиралась штурмовать Бундестаг. В конце августа 2022 года глава Дома Рейссов Генрих XIV отмахнулся от своего родственника, назвав его озлобленным стариком со странными представлениями о теориях заговора.
О смыслах этого сюрреалистического сюжета можно прочитать в интервью «Фонтанке» Александра Камкина, ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН.