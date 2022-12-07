«Очередная стычка правых экстремистов и российских агентов». Политолог — о попытке путча в Германии

Фото: Павел Кассин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Заголовки мировых СМИ пестрят сообщениями чуть ли не о вооруженном перевороте в Германии. Неудавшемся, естественно, но непонятно, начинавшемся ли. Это все похоже на карнавал, но с настоящим принцем и террористами, недоумевают эксперты.

В ночь на 7 декабря в Германии прошла волна обысков и арестов. По данным германской прокуратуры, среди задержанных оказалась россиянка, принадлежащая к террористической организации «Граждане рейха», которая «преследовала цель преодолеть существующий в Германии государственный порядок и заменить его собственной формой правления». Центральной точкой соприкосновения рейхсбюргеров в переговорах о формировании нового госстроя, по данным гособвинителей Германии, является Российская Федерация.

Объяснить смысл этого сюрреалистического сюжета «Фонтанка» попросила Александра Камкина, ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН.



— Как следует понимать произошедшее сегодня в Германии? — Я бы, конечно, не назвал это переворотом, даже попыткой переворота. Произошли аресты нескольких десятков человек, которых подозревают в связи с движением рейхсбюргеров, «Граждан рейха», прошли обыски в 11 землях из 16, в совокупности более чем у 130 человек. Задержана одна гражданка России, ее роль пока непонятна и не разглашается. Ситуация очень странная, особенно в том контексте, что рейхсбюргеры — это сетевое неформальное движение в Германии, оно крайне дезинтегрировано, у него нет единого руководящего центра. Собственно говоря, этим термином называется совокупность мелких групп интеллектуалов и предпринимателей, кто не воспринимает ФРГ как легитимную структуру и считает ее даже не государством, а корпорацией или территорией, оккупированной Соединенными Штатами. Рейхсбюргеров объединяет неприятие нынешней демократической системы страны, они крайне отрицательно относятся к таким явлениям, как глобализация, массовая миграция в Германию, членство страны в НАТО, то есть фактически такие ультрасуверенитисты. Уже несколько лет они находятся в поле зрения немецких правоохранительных органов. Еще лет пять-шесть назад, например, ведомство по охране конституции в своих отчетах их никак не упоминало, но в свете событий, связанных с движениями Пегида, Хугеза, массовых протестов населения против незаконной миграции, рейхсбюргеры стали более активны. У них есть ряд интеллектуальных центров, например Германский коллегиум, Deutsch Kollegium, который разрабатывает теоретическую базу всего движения. Но, по сути дела, в отличие от других праворадикальных организаций, эта — политическая околотусовка, больше напоминающая ролевую игру, нежели реальную политику. Нужно отметить, что некоторые представители данного течения действительно готовятся к вооруженному сопротивлению, закупаются оружием, припасами на случай чрезвычайных ситуаций.



— Это сейчас при обысках у них нашли? — У некоторых находили, но обыски были раньше, проводились несколько лет назад и по другим причинам. Сейчас из этого делают такую сенсацию общегерманского масштаба, заявили, что там даже один представитель германской аристократии во главе стоял, чуть ли не рейхсканцлером должен был стать, якобы по замыслу заговорщиков. Но на самом деле это мутная история, которая случилась очень «вовремя», практически слегка опередив массовые выступления населения Германии, недовольного нынешней политикой властей. В пользу этого предположения говорит тот факт, что еще три месяца назад в министерстве внутренних дел Германии предупреждали, даже рассылали соответствующие циркуляры, что ближе к зиме возможны массовые выступления граждан, во главе которых обязательно будут стоять правоэкстремисты. Никогда такого не было, и вот опять. Плюс тот факт, что якобы во главе заговорщиков стоят отставные генералы Бундесвера, тут же наводит на подозрения, потому что Бундесвер это такая структура, где бывших офицеров буквально под лупой изучают. Да, правых радикалов там время от времени вскрывают, но они состоят преимущественно либо из младших офицеров, либо унтер-офицерского состава. Более того, проявление ксенофобии ультраправого радикализма — это, как правило, какие-то анекдоты, шутки, карикатуры, пересылаемые по соцсетям, но никак не заговор по захвату власти. Года три назад отловили такого активиста-одиночку, обер-лейтенанта, который якобы воровал патроны и вооружение из одной из воинских частей и планировал застрелить нескольких левых политиков. История была такая детективная, по сценарию, наверное, фильма «Брат-2»: он заныкал пистолет в бачке унитаза венского аэропорта, потом за ним вернулся, чтобы совершить преступление, и там его арестовали. Данила Багров в музыкальном мюзикле «Чикаго».

— Выглядит как анекдот. — Политический анекдот, да. Здесь уже немецкие аналоги Азефа пошли дальше — они выстроили целый заговор. Это очень похоже на провокацию спецслужб с целью закручивания гаек, возможно, внесение изменений в законодательство по запрету любых массовых демонстраций, плюс под удар попадает альтернатива для Германии, потому что сейчас муссируется тема связей ее членов с данным кружком. Ну и конечно же, куда мы без российского следа: пресловутая гражданка России, которую задержали, возможно, ее будут пытаться представить для СМИ как некоего суперагента, который направлял деятельность немецких полицайнеров.

— Какие-то очевидные причины могли их на это подтолкнуть, кроме внутренних течений? Что-то такое было накануне? — Накануне не было. Но, понятное дело, подробности не разглашаются, пока больше вопросов, чем ответов. Повторюсь, очень «вовремя» все произошло. Понятно, что немецкое общество очень сильно разделено в контексте последних событий и действительно назревают крупные акции протеста. Поэтому, видимо, решили сыграть на опережение и попугать лояльных бюргеров угрозой очередной стычки правых экстремистов и российских агентов.

— Такая масштабная попытка переворота за последние, скажем, лет 10 случалась? — Если брать Европу или Северную Америку, однозначно нет. Последняя крупная попытка переворота на Европейском континенте, мы не берем сейчас Югославию с гражданской войной, если брать благополучные страны, то, наверное, Испания, «Операция Галактика», 1981 год, когда франкисты из числа военных пытались сместить короля. Только решительные действия монарха сорвали планы путчистов. — Ситуация, произошедшая сегодня, к чему-то действующую власть подтолкнет? — Власти будут муссировать, особенно в мейнстримных СМИ, тему российского влияния и российского следа. Любой бред, носящий антироссийский характер, в местных СМИ воспринимается на ура. — Для взаимоотношений наших стран это может негативно сыграть? — В теории — да, если будет муссироваться российский след.

Беседовала Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

В ночь на 7 декабря в Германии прошли обыски в 130 домах и квартирах сторонников праворадикальной группы «Граждане рейха», по обвинению в попытке государственного переворота немецкие правоохранители задержали 27 человек. Как пишет прокуратура Германии, есть подозрение, что отдельные представители ассоциации планировали вооруженное нападение на Бундестаг, во главе нового государственного строя должен был встать обвиняемый Генрих XIII, он уже установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу, нет. В обысках и арестах рейхсбюргеров участвовали 3 тысячи полицейских. Сегодня арестованных доставили к следственному судье Федерального суда, завтра, 8 декабря, он выдаст ордера на арест и примет решение об их предварительном заключении.