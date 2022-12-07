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    Обыски прошли у «Граждан Рейха». В Германии задержали больше 20 человек, в том числе и россиянку, по делу о подготовке госпереворота

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    12 комментариев

    В Германии по подозрению в подготовке госпереворота задержаны несколько десятков человек, в том числе и гражданка РФ. Об этом 7 декабря сообщила Генпрокуратура ФРГ, передает ТАСС.

    По данным газеты Die Zeit, обыски по делу о подготовке госпереворота прошли в 130 домах и квартирах правых радикалов. Издание «Фокус» сообщает о задержании 25 человек. Немецкая прокуратура уточнила, что обыски прошли у сторонников праворадикальной группы «Граждан Рейха».

    Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, члены группы планировали осуществить вооруженное нападение на Бундестаг, совершить госпереворот, сформировать новое правительство и армию.

    Среди главных подозреваемых экс-депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».«Граждане Рейха», говорится в публикации, не признают существование ФРГ, правительства и законов страны.

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    Комментарии 12

    Pravda17807 Дек 2022 в 11:22
    Эх, не та страна....
    +0−2
    Марти МакФлай07 Дек 2022 в 11:21
    Забавную страшилку для своих граждан придумали.Ну и, разумеется, куда же там без РФ.
    +4−1
    Local07 Дек 2022 в 10:41
    Пивной путч готовили?
    +4−0
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