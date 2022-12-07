Обыски прошли у «Граждан Рейха». В Германии задержали больше 20 человек, в том числе и россиянку, по делу о подготовке госпереворота

В Германии по подозрению в подготовке госпереворота задержаны несколько десятков человек, в том числе и гражданка РФ. Об этом 7 декабря сообщила Генпрокуратура ФРГ, передает ТАСС.

По данным газеты Die Zeit, обыски по делу о подготовке госпереворота прошли в 130 домах и квартирах правых радикалов. Издание «Фокус» сообщает о задержании 25 человек. Немецкая прокуратура уточнила, что обыски прошли у сторонников праворадикальной группы «Граждан Рейха».

Как пишет издание Süddeutsche Zeitung, члены группы планировали осуществить вооруженное нападение на Бундестаг, совершить госпереворот, сформировать новое правительство и армию.