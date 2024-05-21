В Петербурге задержали градозащитника Олега Мухина

Петербургского градозащитника Олега Мухина задержали у его дома утром 21 мая. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил он сам.



Сейчас он находится в отделе полиции в Московском районе вместе со своим адвокатом Алексеем Савенковым. На Мухина оформляют протокол по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Если его признают виновным, ему может грозить штраф до тридцати тысяч рублей или арест до 15 суток.

Поводом стала фотосессия с плакатами в защиту здания мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, 13. Градозащитники требовали сохранить все его корпуса и не допустить снос ради новых построек. Мухин во время мероприятия стоял с плакатом «Мясокомбинат — НЕ руины и НЕ помойка». Акция проходила 17 октября 2023 года.

В декабре из-за этой же фотоссесии был задержан активист Дмитрий Кузьмин. Московский районный суд тогда назначил ему шесть суток ареста