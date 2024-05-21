В Петербурге задержали градозащитника Олега Мухина

Петербургского градозащитника Олега Мухина задержали у его дома утром 21 мая. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил он сам.
Сейчас он находится в отделе полиции в Московском районе вместе со своим адвокатом Алексеем Савенковым. На Мухина оформляют протокол по
Поводом стала фотосессия с плакатами в защиту здания мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, 13. Градозащитники требовали сохранить все его корпуса и не допустить снос ради новых построек. Мухин во время мероприятия стоял с плакатом «Мясокомбинат — НЕ руины и НЕ помойка». Акция проходила 17 октября 2023 года.
В декабре из-за этой же фотоссесии был задержан активист Дмитрий Кузьмин. Московский районный суд тогда назначил ему шесть суток ареста
В августе 2022 года Олега Мухина избили, когда он вместе с единомышленниками пришел к особняку Салтыковой на Большой Морской. Активисты планировали провести одиночные пикеты против сноса флигелей здания, а перед этим Мухин снял на видео демонтаж во дворе дома. В ноябре 2023 суд назначил по три года и одному месяцу условно каждому из нападавших, а также взыскал с них в пользу Мухина 30 тысяч рублей.