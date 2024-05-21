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    В Петербурге задержали градозащитника Олега Мухина

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    Петербургского градозащитника Олега Мухина задержали у его дома утром 21 мая. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил он сам.

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    Сейчас он находится в отделе полиции в Московском районе вместе со своим адвокатом Алексеем Савенковым. На Мухина оформляют протокол по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Если его признают виновным, ему может грозить штраф до тридцати тысяч рублей или арест до 15 суток.

    Поводом стала фотосессия с плакатами в защиту здания мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе, 13. Градозащитники требовали сохранить все его корпуса и не допустить снос ради новых построек. Мухин во время мероприятия стоял с плакатом «Мясокомбинат — НЕ руины и НЕ помойка». Акция проходила 17 октября 2023 года.

    В декабре из-за этой же фотоссесии был задержан активист Дмитрий Кузьмин. Московский районный суд тогда назначил ему шесть суток ареста

    В августе 2022 года Олега Мухина избили, когда он вместе с единомышленниками пришел к особняку Салтыковой на Большой Морской. Активисты планировали провести одиночные пикеты против сноса флигелей здания, а перед этим Мухин снял на видео демонтаж во дворе дома. В ноябре 2023 суд назначил по три года и одному месяцу условно каждому из нападавших, а также взыскал с них в пользу Мухина 30 тысяч рублей.

    Фото: SOS СПб СНОС

    Олег Мухин известен как лидер градозащитного сообщества «Живой город» и участник телеграм-комьюнити «SOS Снос»: активисты приезжают к объектам архитектуры, когда компании начинают их сносить, и протестуют против этого. Они организуют и другие, самые разнообразные акции: например, градозащитные пленэры и выставки картин. Кроме этого, сообщество выступает в судах против застройщиков, которые инициируют снос дореволюционных и нестандартных советских зданий.

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